Производственные объекты ООО «Газпром добыча Астрахань» посетили студенты опорных вузов ПАО «Газпром»

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 октября 2019, 12:00

Фотоальбом

В период с 1 по 3 октября свыше 120 лучших студентов вузов-партнеров ПАО «Газпром» из 17 учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Томска, Тюмени, Уфы, Якутска, а также Республики Беларусь и Германии посетили уникальное Астраханское газоконденсатное месторождение. Будущие специалисты нефтегазовой отрасли побывали на обзорной экскурсии по производственным объектам ООО «Газпром добыча Астрахань». В Газопромысловом управлении астраханские газодобытчики познакомили молодых людей с процессом добычи газа. Студенты посетили установку предварительной подготовки газа. Здесь же состоялся демонстрационный показ аварийно-спасательной техники, оборудования и снаряжения Военизированной части и Отряда ведомственной пожарной охраны. Объектами посещения стали центральный пост газовой безопасности Военизированной части, Центральная производственно-диспетчерская служба предприятия, Автоматизированный учебно-тренировочный огневой комплекс Отряда ведомственной пожарной охраны.

На «встрече без галстуков» с руководством ООО «Газпром добыча Астрахань» студенты смогли получить ответы на вопросы о производственной практике, дальнейшем трудоустройстве, инфраструктуре предприятия и о многом другом.

«Подобные ознакомительные мероприятия для студентов ПАО „Газпром“ организует ежегодно. В этом году мы проводим уже двенадцатую поездку на производственные объекты обществ ПАО „Газпром“. За это время 1100 студентов объехали уже всю страну — были на севере, в ближнем зарубежье, и вот сейчас проходит знакомство с южной „дочкой“. Основная цель этих поездок — показать „Газпром“ на практике. Многие сегодняшние студенты свяжут свою судьбу с „Газпромом“, и сейчас у них есть уникальная возможность посмотреть, как люди работают на местах, каких результатов добиваются, познакомиться с технологическими процессами производства. Кроме того, цель этих поездок — не только профориентация студентов, но и повышение престижа работы в компании, имиджа одного из ведущих работодателей. Мы хотим показать, насколько внимательно компания относится к своим специалистам, коллективам, сколько вкладывается сил и средств в создание достойных условий труда, в развитие регионов страны, в благотворительность», ‑ сказал начальник отдела ПАО «Газпром» Вячеслав Лошкарев.

Справка

ООО «Газпром добыча Астрахань» — дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: поиск, разведка и разработка месторождений углеводородного сырья. Добыча газа и конденсата на Левобережной части Астраханского газоконденсатного месторождения площадью 1360 кв. км ведется с 1986 года. Добываемая на месторождении пластовая смесь характеризуется высоким содержанием сероводорода (25%) и углекислого газа (15%).

На обслуживании предприятия находится около трехсот скважин различного назначения, сотни километров газоконденсатопроводов и шлейфов, линий электропередач и коммуникаций телемеханики и телеуправления процессом добычи, шесть установок предварительной подготовки газа.

Мощности предприятия обеспечивают ежегодный уровень добычи газа до 12 млрд куб. м. Потенциал запасов углеводородов на лицензионных участках ООО «Газпром добыча Астрахань» позволяет увеличить годовую добычу газа до 48 млрд куб. м газа с выработкой товарного газа для поставки в магистральные газопроводы до 27 млрд куб. м.

Интегрированная система менеджмента ООО «Газпром добыча Астрахань» отвечает требованиям четырех международных стандартов: ISO 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования», ISО 14001:2004 «Система экологического менеджмента — Спецификация и руководство по применению», OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента здоровья и безопасности на производстве», ISO 50001:2011 «Система энергетического менеджмента. Требования».

Коллектив насчитывает более 4200 человек. Головной офис находится в Астрахани.

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