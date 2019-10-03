Российский легкоатлет Сергей Шубенков завоевал «серебро» Чемпионата мира в беге на 110 м/б

Source: Russia Ministry of Sport

2 октября в Дохе (Катар) на Чемпионате мира по лёгкой атлетике российский спортсмен Сергей Шубенков, выступающий под нейтральным флагом в связи с временным приостановлением членства Всероссийской федерации по лёгкой атлетике в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, завоевал серебряную медаль в беге на 110 м с барьерами.

Сергей Шубенков финишировал с результатом 13,15 секунды, уступив 0,05 секунды американцу Гранту Холловею. Третьим стал француз Паскаль Мартино-Лагард (13,18).

«Второе место это всегда небольшое поражение, ведь до победы было совсем ничего, – сказал личный тренер Сергея Шубенкова Сергей Клевцов. – Но в этом году отношение к «серебру» совершенно другое. Вспомните, ещё совсем недавно Сергей бежал дистанцию за 13,88 секунды. Поэтому я доволен сегодняшним результатом».

Напомним, что в июне этого года Сергей Шубенков получил серьёзную травму на соревнованиях.

На Чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года Сергей Шубенков стал третьим российским спортсменом, завоевавшим медаль. Ранее золотые награды выиграли Анжелика Сидорова в прыжках с шестом и Мария Ласицкене в прыжках в высоту.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Сергея Шубенкова и его тренерский штаб с наградой Чемпионата мира по лёгкой атлетике и желает новых спортивных успехов и побед!

С использованием информации ТАСС / tass.ru

Фото: EPA-EFE

Пресс-служба Минспорта России

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