Сегодня в «Эфире» подписание Соглашения о сотрудничестве Генпрокуратуры России с Минюстом Сербии, надзор за оперативно-розыскной деятельностью, меры по устранению невыплат зарплат

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Как проходило подписание Генеральным прокурором Российской Федерации Юрием Чайкой и Министром юстиции Республики Сербии Нелой Кубурович Соглашения о сотрудничестве между ведомствами станет ясно в рубрике «Мир и порядок».

О мерах по устранению невыплат зарплат, надзоре за выплатами компенсаций пострадавшим от наводнения на Дальнем Востоке, резонансных прокурорских проверках и многом другом поговорит в полдень в прямом эфире официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной с журналистами телеканала RT и информационного агентства РИА «Новости».

В рубрике «Криминальный тренд» пойдет речь о ярких примерах из прокурорской практики надзора за оперативно-розыскной деятельностью, полномочиях прокуроров в этой сфере, требованиях законодательства к оперативно-розыскным мероприятиям.

Программа «Эфир» на четверг 3 октября 2019 года:

· Криминальный тренд. И на первый взгляд как будто не видна: прокурорский надзор за исполнением законодательства об оперативно-розыскной деятельности.

· Субъект права. Всероссийский конкурс на лучшие материалы в средствах массовой информации о работе органов прокуратуры. Волгоградская область. Тульская область. Краснодарский край и Ставропольский край.

· Вопрос с пристрастием. В студии у официального представителя Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александра Куренного журналисты телеканала RT и информационного агентства РИА «Новости».

· Дело жизни. Чтобы знали. Чтобы помнили…

· Мир и порядок. Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка и Министр юстиции Республики Сербии Нела Кубурович подписали Соглашение о сотрудничестве между своими ведомствами.

· Логика закона. Цикл передач «25-летие Конституции Российской Федерации и современные органы прокуратуры». Реализация права на обращение.

· В процессе. Нюрнберг. Чтобы помнили… Процесс глазами журналистов.

· Субъект права. Держи дистанцию или безопасность на дорогах Республики Ингушетия.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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