С. Калашников: При определении приоритетов работы Банка развития Совета Европы надо учитывать особенности каждой страны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил в ПАСЕ по вопросу о вкладе Банка развития Совета Европы в формирование более инклюзивного общества.

На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы был рассмотрен вопрос «Банк развития Совета Европы: вклад в формирование более инклюзивного общества». По этой теме на пленарном заседании Ассамблеи выступил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Калашников. КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области

В резолюции ПАСЕ обозначены финансовые механизмы, а также задачи Банка Банк развития Совета Европы (БРСЕ) в качестве обслуживающего института для 41 государства-члена посредством поддержки социально ориентированных инвестиционных проектов по трем направлениям: устойчивый инклюзивный рост, интеграция беженцев и мигрантов, изменения климата.

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Как отметил сенатор, в докладе дана емкая оценка уникального инструмента, сочетающего в себе финансовые механизмы и конкретные социальные задачи. Вместе с тем, принимая во внимание, что в резолюции содержится призыв к восьми европейским странам, включая Российскую Федерацию, присоединиться к БРСЕ, Сергей Калашников довел до сведения участников дискуссии причины, по которым наша страна до сих пор не вступила в это сообщество.

По словам российского парламентария, при всем понимании значимости Банка как финансового института, имеется ряд вопросов к его деятельности. «Банк несколько политизирован. Например, вопреки резолюции СБ ООН 1244, которая признает Косово в качестве автономного края в составе Сербии, в самом БРСЕ Косово присутствует как самостоятельный член и отдельное государство», — пояснил он.

На сегодняшний день, отметил сенатор, существует большая непрозрачность и неравномерность при выделении кредитов этого Банка. «Мы бы хотели видеть объективные критерии распределения финансовых средств. Представляется, что деятельность Банка по выбору целей является достаточно хаотичной и идет на поводу запросов, которые предъявляют те или иные страны».

Хотели видеть объективные критерии распределения финансовых средств

Сергей Калашников уточнил, что речь идет не о целевом и инклюзивном развитии страны, а о «латании» отдельных проблем, которых в везде более чем достаточно.

Парламентарий подчеркнул, что работа по достижению таких важных стратегических целей как обеспечение социального равенства в Европе и повышение благосостояния людей, должна идти более целенаправленно. При этом необходимо ориентироваться не на запрос конкретной страны, а на общие задачи, которые стоят перед всеми государствами. «Понятно, что у каждой страны свои особенности, которые надо учитывать при определении приоритетов работы БРСЕ. Со своей стороны, считаем также важным в процессе последующих дискуссий получить более подробное объяснение относительно концепции реформирования структуры управления Банком», — сказал Сергей Калашников.

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