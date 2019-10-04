Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-1204.10.2019 07:00

Алексей Овчинин и Хаззаа Аль Мансури в Звёздном городке

Для нашей страны, ставшей колыбелью космической мысли, пионером в области освоения космоса, 4 октября обладает особым смыслом. В этот день, 62 года назад, был запущен первый искусственный спутник Земли, положивший начало космической эры человечества. 4 октября можно считать прологом к 12 апреля, к полёту Юрия Гагарина. И очень символично, что именно сегодня на подмосковный аэродром Чкаловский прибыли командир экипажа корабля «Союз МС-12» Алексей Овчинин и участник космического полёта, первый астронавт ОАЭ Хаззаа Аль Мансури.

«Космических путешественников» встречали родные и близкие, представители Центра подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина и РКК «Энергия» имени С.П. Королёва. За спиной Алексея Овчинина — почти 203 суток, проведённых на орбите, и выход в открытый космос, впереди — волнительная и долгожданная встреча с семьёй.

«В этот раз, конечно, тяжелее было его отпускать в связи с неудачным стартом в октябре 2018 года, — призналась супруга Алексея Овчинина Светлана Олеговна. — Для меня время долго тянулось, для него — быстро, потому что он весь в работе был (улыбается). Когда приземлился, сразу позвонил мне, сказал, что у них всё хорошо».

Пока ждали прибытия спецборта, который приземлился в 00:18 по московскому времени, Светлана Овчинина рассказала, как поздравили любимого мужа и папу с Днём рождения на орбите.

«28 сентября я с детьми и нашими друзьями приехала в ЦУП на видеоконференцию. Мы пригласили певца, основателя и бессменного ведущего интернет-проекта „Народный Махор“ Ярослава Сумишевского, пели песни, общались. А потом у нас было чаепитие с вкусным тортом, которое виртуально разделил с нами Алексей. Кстати, грузовой корабль „Прогресс МС-12“ привёз ему от нас поздравительную открытку и футболку с семейным коллажем, которую он надел на видеоконференцию. Алексей остался доволен таким сюрпризом и сказал, что надолго запомнит этот день рождения».

И всё-таки Алексея Овчинина ещё ждут «земные» подарки. Светлана Олеговна с дочкой Яной и мамой Алексея Николаевича Татьяной Константиновной приготовили ему много разных вкусностей, любимых блюд и, конечно же, замечательный торт на космическую тему, оригинальный конфетный букет, а также подушку-думку с надписью: «Наш папа — герой».

С аэродрома Чкаловский Алексей Овчинин и Хаззаа Аль Мансури на спецавтобусе ЦПК отправились к Комплексу предстартовой подготовки и послеполётной реабилитации космонавтов (астронавтов), где за их состоянием здоровья будут наблюдать врачи.

Своими впечатлениями от полёта, результатами работы на Международной космической станции и планами на ближайшее будущее Алексей Овчинин и Хаззаа Аль Мансури поделятся на послеполётной пресс-конференции, которая пройдёт в ЦПК 9 октября в 11:00.

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