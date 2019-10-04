Антон Инюцын: «Россия сегодня является одним из ведущих поставщиков энергетических ресурсов в мире»

Source: Russia Ministry of Energy

3 октября, Москва. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в рамках Российской энергетической недели выступил на панельной сессии «Партнерство Россия – Евросоюз: возможности для обеспечения экологической трансформации энергетического рынка».

В дискуссии также приняли участие мировые лидеры энергетического сектора и отраслевые эксперты, в том числе – председатель правления Ассоциации европейского бизнеса (АЕВ) президент по России и СНГ Schneider Electric Йохан Вандерплаетсе, генеральный директор ПАО «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья, президент ВР в России Дэвид Кэмпбелл, вице-президент российской делегации Total SA Франсуа Борджиа, Президент Siemens в России Александр Либеров, генеральный директор ПАО «Юнипро» Максим Широков.

Спикеры обсудили современные тренды в энергетической повестке, в частности взаимодействие стран и бизнеса на волне экологической трансформации мировой энергетической сферы. В фокус участников встречи попали вопросы ответственности мировых корпораций за освоение энергетических ресурсов, партнерство стран ЕС и России в сфере экологических практик, баланс между «зеленой энергетикой» и инновациями.

«Россия сегодня является одним из ведущих поставщиков энергетических ресурсов в мире. Мы видим колоссальный нереализованный потенциал для сотрудничества, для совместных инвестиций и будем продолжать работать над его реализацией. Важная грань партнерства – выйти на экологические проекты и технологии, которые мы могли бы совместно реализовать на международном пространстве», – отметил заместитель министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын.

Одна из центральных ветвей дискуссии также была посвящена тому, как инновации европейских энергетических компаний помогут отечественному энергетическому сектору трансформироваться в современной экологической парадигме.

Участники встречи отметили, что глобальная энергетическая система в ближайшем будущем будет сильно отличаться от существующей за счет широкого внедрения возобновляемых источников энергии, внедрения культуры осознанного энергопотребления, применения цифровых технологий в отрасли.

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