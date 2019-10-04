А. Башкин: Дипломаты должны иметь возможность безопасно работать вне зависимости от их национальной принадлежности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор выступил на заседании комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека по вопросу «Инцидент в Косово с участием российского сотрудника МООНК».

Дипломаты должны иметь возможность безопасно работать вне зависимости от их национальной принадлежности, заявил член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин, БашкинАлександр Давыдовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Астраханской области выступая на комиссии ПАСЕ по юридическим вопросам и правам человека, где состоялось рассмотрение вопроса «Инцидент в Косово с участием российского сотрудника МООНК».

Эта тема была включена в повестку дня осенней сессии ПАСЕ на основании поступившего письма Генконсульства непризнанной Республики Косово.

В своем выступлении Александр Башкин ознакомил членов Комиссии с объективной информацией относительно ситуации, произошедшей 28 мая 2019 года на севере Косово, когда в ходе спецоперации с целью «борьбы с организованной преступностью и контрабандой» гражданин Российской Федерации, сотрудник МООНК Михаил Краснощеков пострадал в результате неправомерных действий. Он был задержан и избит косовоалбанским полицейским спецназом.

Сенатор озвучил результаты официального обследования в Центральном Отделении госпиталя Военно-медицинской академии в Белграде, где Михаилу Краснощекову были проведены основные клинические, лабораторные и радиографические исследования, подтвердившие, что россиянин получил тяжелые травмы головы и лица.

В связи с этим Александр Башкин призвал осудить такого рода провокацию на территории Европы и продолжить подробное исследование этого вопроса в рамках Ассамблеи с тем, чтобы выработать объективные международные правовые оценки нелегитимных действий в отношении сотрудника дипломатической миссии.

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