А. Клишас: Реализация информационных прав не должна нарушать законные интересы других граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству выступил на V Тихоокеанском юридическом форуме.

Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края выступил на V Тихоокеанском юридическом форуме, посвященном празднованию 120- летия Дальневосточного федерального университета и 100-летия юридического образования на Дальнем Востоке России.

Андрей Клишас выступил на V Тихоокеанском юридическом форуме «Роль права в развитии интеграционных процессов в АТР: современные тенденции и вызовы»

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Андрей Клишас

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Андрей Клишас выступил на V Тихоокеанском юридическом форуме «Роль права в развитии интеграционных процессов в АТР: современные тенденции и вызовы»

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Андрей Клишас выступил на V Тихоокеанском юридическом форуме «Роль права в развитии интеграционных процессов в АТР: современные тенденции и вызовы»

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Тема форума — «Роль права в развитии интеграционных процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе: современные тенденции и вызовы».

Содержание прав человека развивается с течением времени под воздействием объективной трансформации общественных отношений

Выступление Андрея Клишаса на секции «Развитие государственно- правовых институтов в эпоху информационного общества и цифровой экономики» было посвящено теме реализации и защиты прав граждан в условиях информатизации общества.

Андрей Клишас рассмотрел ряд вопросов, касающихся развития доктрины прав человека в контексте цифровизации, а также связанных с законодательным регулированием этой сферы общественных отношений.

Сенатор отметил, что содержание прав человека развивается с течением времени под воздействием объективной трансформации общественных отношений. «С точки зрения процессов информатизации представляется возможным говорить о следующих направлениях развития категории прав человека на современном этапе правового регулирования. Это расширение содержания уже существующих прав, в частности, появление в структуре тех или иных субъективных прав новых правомочий, например, права на использование сети интернет в структуре права на информацию»

Также появляются новые формы и способы реализации субъективных прав, например, возможность заключения сделок в электронной форме. Такая возможность недавно была закреплена на законодательном уровне, сказал сенатор.

Андрей Клишас рассказал о проведённом на основе специально принятого закона эксперименте по дистанционному электронному голосованию на выборах депутатов Московской городской Думы 8 сентября 2019 года. В его рамках была возможна реализация гражданами активного избирательного права посредством сети интернет на основе использования специального программного обеспечения регионального портала государственных и муниципальных услуг Москвы. «Кроме того, возникают новые, ранее не существовавшие права, как, например, право на забвение в Интернете, право на защиту персональных данных».

Вопрос, касающийся определения понятия и содержания «цифровых прав», а также их места в системе прав человека, является дискуссионным.

«Необходимость признания и защиты цифровых прав предполагают международные акты в сфере цифровизации, в частности, Окинавская хартия глобального информационного общества 2000 года, участницей которой является и Россия. На национальном законодательном уровне данный вопрос был решён в марте 2019 года путём внесения изменений в Гражданский Кодекс РФ в части определения понятия цифровых прав. В законе под ними предлагается понимать обязательственные и иные права, содержание и условия осуществления которых определяются в соответствии с правилами информационной системы».

Тема реализации прав граждан всегда сопряжена с вопросами установления разумных пределов и ограничений

«Вместе с тем, представляется, что не все вопросы, касающиеся теоретического осмысления данной категории, решены полноценным и всесторонним образом и разработка концепции цифровых прав остаётся актуальным направлением юридических исследований», — подчеркнул парламентарий.

«Тема реализации прав граждан всегда сопряжена с вопросами установления разумных пределов и ограничений такой реализации, в первую очередь в целях защиты прав и законных интересов других граждан, общественных и иных публичных интересов. Последнее утверждение касается и реализации информационных прав граждан, в том числе права на распространение информации», — указал сенатор.

«Именно такой логики придерживался законодатель в процессе принятия законов о расширении перечня информации, доступ к которой может быть ограничен, недостоверной общественно значимой информацией, распространяемой под видом достоверной и создающей угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, а также установления административной ответственности за распространение такой заведомо недостоверной информации. Принятие данных законов было направлено на защиту прав граждан и обеспечение общественного порядка в условиях свободы распространения и доступности получения информации, способных оказывать не только позитивное, но и негативное воздействие на систему общественных отношений», — сказал Андрей Клишас.

Сенатор подчеркнул, что в последние годы законодателем уделялось значительное внимание обеспечению информационной безопасности государства. Был принят ряд законов в данной сфере, создающих правовые условия для реализации необходимых технологических решений. Наиболее резонансным из них стал закон об обеспечении устойчивого функционирования сети интернет на территории России, в котором закреплен комплекс мер, обеспечивающих устойчивость и бесперебойное функционирование его российского сегмента в ситуации внешних угроз.

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