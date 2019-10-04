Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие прошедшем в Краснодаре заседании, посвященном законодательным аспектам рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения.

Член Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края Алексей Кондратенко КондратенкоАлексей Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Краснодарского края принял участие в выездном заседании Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам в г. Краснодаре. Темой мероприятия стали законодательные аспекты рационального использования и охраны земель сельскохозяйственного назначения.

В своем выступлении сенатор отметил, что земли сельхозназначения – это стратегический ресурс, ключевой фактор обеспечения продовольственной безопасности страны и поступательного роста экономики.

Алексей Кондратенко принял участие в выездном заседании Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам в г. Краснодаре

«Вопрос о необходимости рационального использования сельскохозяйственных угодий и агроландшафтов, сохранения плодородия почв и соблюдения требований в сфере охраны окружающей среды стоит сейчас очень остро», — сказал Алексей Кондратенко.

Проводимая реформа земельного законодательства недостаточно учитывает специфику земель сельхозназначения, что обуславливает необходимость принятия новых законопроектов

Участники встречи согласились с тем, что на значительной площади земель действуют сегодня различные негативные процессы – интенсивное развитие эрозии, заболачивание, подтопление, зарастание сорными и карантинными растениями. Это приводит к деградации земель, потере плодородия и вывода их из хозяйственного оборота.

Как подчеркивалось в ходе мероприятия, проводимая реформа земельного законодательства недостаточно учитывает специфику земель сельхозназначения, что обуславливает необходимость принятия новых законопроектов о праве пользования и обязанности сохранения земли в части уточнения понятия земельной доли, процедуры изъятия неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения, административной ответственности за порчу земли.

Председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин отметил значительные успехи Краснодарского края по многим показателям в сельском хозяйстве – научному обеспечению, технической оснащенности сельхозпредприятий, подготовке кадров для отрасли.

В мероприятии приняли участие заместитель Министра сельского хозяйства РФ Иван Лебедев, вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка, депутаты Законодательного собрания региона, представители отраслевых ведомств Кубани.

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