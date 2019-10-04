А. Кондратьев представил в ПАСЕ позицию российской стороны по теме функционирования демократических институтов в Молдове

Source: Russia – Council of the Federation

Мы все хотим, чтобы Молдова и далее совершенствовалась как в рамках развития гражданского общества, так и парламентской системы, отметил сенатор.

На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы был рассмотрен вопрос «О функционировании демократических институтов в Республике Молдова». Позицию российской стороны по этой теме представил член Комитета Совета Федерации по международным делам Алексей Кондратьев. КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области

В резолюции ПАСЕ отражены последние события, произошедшие в Молдове после парламентских выборов 24 февраля 2019 года, в том числе объявленная реформа системы правосудия, изменения избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Российский сенатор обратил внимание, что в резолюции особо отмечается готовность властей Молдовы продолжать дискуссии в формате «5+2» с участием Республики Молдова, фактических приднестровских властей, ОБСЕ, Российской Федерации и Украины для достижения мирного разрешения приднестровского конфликта.

Мы все хотим, чтобы Молдова и далее совершенствовалась как в рамках развития гражданского общества, так и парламентской системы

В своем выступлении Алексей Кондратьев сообщил, что в качестве международного наблюдателя был на парламентских выборах в Молдове и посетил ряд регионов, в том числе Гагаузию и Приднестровье. Хорошо представляет ситуацию, которая происходит в этой стране. Сенатор поблагодарил молдавских коллег за их ответственную позицию за продвижение демократии в стране. «Молдова осуществляет демократические реформы, ведет курс к самостоятельному независимому движению на сближение с «европейским домом», а это наш общий дом», — подчеркнул Алексей Кондратьев.

Сенатор привлек внимание членов ПАСЕ к тому, что Республика Молдова все еще – молодая страна, которая образовалась после распада Советского Союза. «Мы все хотим, чтобы Молдова и далее совершенствовалась как в рамках развития гражданского общества, так и парламентской системы. Мы должны учитывать общие интересы, у нас есть то, что нас объединяет – приверженность принципам верховенства права».

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