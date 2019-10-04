Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор поздравил педагогов Оренбуржья с Днем учителя и вручил благодарственные письма.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера А. Шевченко ШевченкоАндрей Анатольевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Оренбургской области принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя, которое прошло в Центре детского творчества Промышленного района города Оренбурга. Сенатор поздравил педагогов с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма.

Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя в Центре детского творчества Промышленного района города Оренбурга

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Андрей Шевченко

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Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя в Центре детского творчества Промышленного района города Оренбурга

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Андрей Шевченко поздравил педагогов с профессиональным праздником и вручил благодарственные письма

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Андрей Шевченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя

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Андрей Шевченко принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню учителя

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«Работа учителя – одна из самых важных и ответственных. Воспитание новой личности, готовой к жизни в современном мире – это благородный и поистине творческий труд», — подчеркнул Андрей Шевченко.

Работа учителя – одна из самых важных и ответственных.

Парламентарий обратил внимание, что педагогам, воспитателям и детям должны быть доступны современные и безопасные условия для работы и учёбы. Поэтому развитие системы образования является одним из приоритетов социальной политики государства.

«Дорогие учителя! Пусть тепло души, которое вы щедро отдаете детям, возвращается к вам здоровьем, счастьем, энергией. Желаю вам дальнейших успехов в работе, благополучия, благодарных и талантливых учеников, которые оправдают ваши надежды!», — обратился к педагогам Андрей Шевченко.

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