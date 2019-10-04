В. Джабаров возглавляет делегацию Федерального Собрания на осенней сессии ПА ОБСЕ в Марракеше

Source: Russia – Council of the Federation

Российские парламентарии призывают партнеров к наращиванию межпарламентского сотрудничества без предубеждений и политизированных установок.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области возглавляет делегацию Федерального Собрания на открывающейся в пятницу в Марракеше (Марокко) осенней сессии Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ). Членами делегации от Совета Федерации также являются член Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Нарусова НарусоваЛюдмила Борисовнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Тыва и член Комитета СФ по международным делам Олег Морозов. МорозовОлег Викторовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Татарстан

В течение трех дней парламентарии намерены обсудить модели сотрудничества Север-Юг и экономическое взаимодействие Средиземноморского региона в глобализированном мире, выработать меры по укреплению стабильности и противодействию нетерпимости в регионе.

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В рамках сессии планируется проведение Средиземноморского форума, посвященного роли ОБСЕ и ее партнеров в содействии безопасности в Средиземноморском регионе, изменение климата, включая проблему экологической миграции, а также борьбу с нетерпимостью и дискриминацией на основе религии или убеждений.

Работа в Ассамблее призвана способствовать сближению позиций государств-участников по всем измерениям безопасности пространства ОБСЕ

Откроют сессию председатель Ассамблеи Георгий Церетели и главы верхней и нижней палат марокканского парламента — председатель Палаты советников Абдельхаким Беншамаш и председатель Палаты представителей Хабиб аль-Мальки. Ожидается выступление Премьер-министра Королевства Марокко Саада ад-Дина аль-Отмани.

Как отметил Владимир Джабаров накануне открытия сессии, работа в Ассамблее призвана способствовать сближению позиций государств-участников по всем измерениям безопасности пространства ОБСЕ.

«Российская делегация приветствует выбор Марокко – средиземноморского партнера ОБСЕ по сотрудничеству – в качестве места проведения осенней сессии Парламентской ассамблеи. Мы заявляем о неприемлемости нагнетания антироссийской истерии на площадке Ассамблеи и призываем партнеров к наращиванию межпарламентского сотрудничества в интересах решения общих международных проблем без предубеждений и политизированных установок», — подчеркнул Владимир Джабаров.

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