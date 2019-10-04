В. Матвиенко: Бюджет-2020 должен стать действенным инструментом прорывного роста российской экономики

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ провела парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга провела парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

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Валентина Матвиенко напомнила, что работу над параметрами будущего федерального бюджета Совет Федерации начал еще в апреле. Законодателями были подготовлены предложения по формированию концепции главного финансового документа на трехлетний период, летом состоялся «Правительственный час», посвященный реализации плана деятельности Правительства по достижению национальных целей в области экономики, а на прошлой неделе в рамках «Правительственного часа» был представлен прогноз социально-экономического развития страны.

Работу над параметрами будущего федерального бюджета Совет Федерации начал еще в апреле

«Таким образом, основные характеристики рассматриваемого сегодня документа членам Совета Федерации хорошо знакомы. Наши предложения уже нашли отражение в проекте федерального бюджета на предстоящую трехлетку», — сказала спикер СФ.

По словам Валентины Матвиенко, существенный рост бюджетных расходов на здравоохранение, демографию и экологические программы, дополнительные средства на повышение минимального размера оплаты труда, пенсий, пособий, довольствия военнослужащих, заработной платы работников социальной сферы свидетельствует о том, что бюджет — действительно социально-ориентированный. «Вместе с тем вызывает обоснованный вопрос сокращение в следующем году доли расходов на национальную экономику, а значит снижение стимулирующей направленности бюджета на рост экономики».

«Без повышения темпов роста экономики нам не удастся добиться главного – повышения благосостояния граждан. Учитывая, что на всем трехлетнем горизонте бюджет планируется с профицитом, у нас есть резервы для решения этой задачи», — отметила Председатель СФ.

Без повышения темпов роста экономики нам не удастся добиться главного – повышения благосостояния граждан

По ее словам, в бюджете на ближайшие три года на национальные проекты предусмотрено почти семь триллионов рублей. «Эти объемы позволяют создать условия для качественного роста экономики, роста доходов граждан. Крайне важно обеспечить ритмичное финансирование и своевременное освоение средств».

По мнению Валентины Матвиенко, одной из причин медленных темпов освоения средств является отставание разработки проектно-сметной документации, а также сложные и длительные закупочные процедуры.

В этой связи глава СФ отметила, что 24 октября в Совете Федерации состоятся парламентские слушания, посвященные дальнейшему совершенствованию контрактной системы. По их итогам Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам подготовит конкретные законодательные предложения.

«Также необходимо применять утвержденный Правительством России предельный уровень софинансирования расходных обязательств регионов», — сказала Валентина Матвиенко, предложив комитетам СФ продолжить ведение соответствующего мониторинга, а сенаторам — анализировать ситуацию на местах.

Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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Парламентские слушания на тему «О параметрах проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

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«Для достижения целей национального развития исключительное внимание необходимо уделять повышению эффективности бюджетных расходов».

Без повышения темпов роста экономики нам не удастся добиться главного – повышения благосостояния граждан

«Без повышения темпов роста экономики нам не удастся добиться главного – повышения благосостояния граждан. Вместе с тем и сама система управления проектной деятельностью по национальным проектам пока далека от совершенства. Складывается переусложненная, многоуровневая организационная структура. Функции дублируются, ответственность размыта, целеполагание «хромает». Особенно непросто приходится регионам. «Львиную долю» времени у них занимает работа с отчетностью. Все эти проблемы надо устранять. Тем более, что теперь уже заработала система «Электронный бюджет» и надо активно использовать этот собственный цифровой инструмент», — сказала Валентина Матвиенко.

Еще одним резервом она назвала повышение эффективности использования бюджетных средств государственными корпорациями.

«Кроме того, немаловажным является вопрос использования средств Фонда национального благосостояния. Порядок до сих пор не установлен. Совет Федерации считает, что обсуждение данного вопроса должно происходить с участием парламента», — подчеркнула Председатель СФ.

По мнению Валентины Матвиенко, особое внимание следует уделить сбалансированности региональных бюджетов, дальнейшему реформированию межбюджетных отношений, продолжить работу по совершенствованию методики расчета «модельного бюджета» и при распределении дотаций больше учитывать этот подход.

Предлагаем увеличить количество и долю распределяемых законом межбюджетных трансфертов на три года, постепенно сокращая нераспределенный резерв

«Также в качестве пожелания предлагаем увеличить количество и долю распределяемых законом межбюджетных трансфертов на три года, постепенно сокращая нераспределенный резерв. Чтобы регионы знали, на какие суммы они могут рассчитывать, в том числе, при планировании мероприятий по выполнению нацпроектов».

Валентина Матвиенко отметила позитивные изменения в финансовом положении регионов. Так, по ее словам, улучшилась ситуация с государственным долгом. Его величина снизилась, чему ощутимую поддержку оказала программа реструктуризации бюджетных кредитов.

Председатель СФ также напомнила, что в ближайшее время завершится льготный период, и регионам придется интенсивно возвращать кредиты. «Нужно продлевать период погашения реструктурированных обязательств», — сказала Валентина Матвиенко, поручив Комитету СФ по бюджету и финансовым рынкам совместно с Министерством финансов РФ проработать вопрос о смягчении необходимых условий, чтобы пролонгацией смогло воспользоваться максимальное число субъектов.

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«Не стоит забывать, что мы добились реструктуризации только региональных долгов. Проблема задолженности муниципалитетов, ра́вно как государственных и муниципальных учреждений, осталась и стоит весьма остро. Прошу Комитет по бюджету и финансовым рынкам совместно с Министерством финансов проанализировать сложившуюся ситуацию».

По мнению главы верхней палаты парламента, необходимо расширять комплекс мер стимулирующего характера.

«Мы полностью поддерживаем планы по увеличению объема грантов регионам до 50 миллиардов рублей. При этом чрезвычайно важно, чтобы эти средства распределялись эффективно и прозрачно, по понятной методике. И в числе критериев здесь следует предусмотреть, в частности, темпы реализации нацпроектов и снижение задолженности регионов. Заслуживает поддержки проводимая Правительством РФ работа по инвентаризации и разграничению полномочий», — сказала Валентина Матвиенко, выразив надежду, что в ближайшее время удастся полностью передать на федеральный уровень полномочия по лекарственному обеспечению пациентов с орфанными заболеваниями, а также расходы на уплату страховых взносов на обязательное медицинское страхование в отношении пенсионеров и детей.

«Сохраняется проблема увеличения расходов на выполнение регионами федеральных нормативных правовых актов. При этом не всегда обеспечивается адекватная финансовая компенсация. Считаю, что этот вопрос необходимо решать на законодательном уровне», — отметила Валентина Матвиенко, призвав сенаторов ускорить работу по подготовке такого закона.

В этой связи Председатель СФ напомнила позицию верхней палаты: нужно в полном объеме возместить регионам исключение движимого имущества из объектов обложения налогом на имущество организаций.

«Проблему бюджетной обеспеченности не решить без расширения налоговой базы региональных и местных бюджетов. Совет Федерации настойчиво выступает за передачу им части доходов, в частности, от акцизов на табак. Кроме пополнения бюджетов устойчивыми налогами, это создает регионам мотивацию бороться с контрафактом. Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам подготовил соответствующие предложения».

«Также, учитывая, что в качестве «самозанятых» зарегистрировалось более двухсот тысяч человек, и специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя, предлагаем со следующего года распространить его на все регионы», — сказала глава СФ.

Валентина Матвиенко затронула вопрос налоговых льгот, которые, по ее мнению, должны применяться только тогда, когда дадут реальную отдачу.

«Льготы – это инвестиции со стороны государства, а не преференции для «избранных», — подчеркнула Председатель СФ.

«С другой стороны, — продолжила Валентина Матвиенко, — не всегда потенциальные налоговые стимулы используются на практике. Такие, например, как инвестиционный налоговый вычет. Нужно подумать, как сделать этот полезный стимулирующий механизм более универсальным и доступным для всех субъектов Федерации. Сохраняются резервы в части формирования предсказуемых и стабильных фискальных условий. До сих пор не создана прозрачная система неналоговых платежей. Позиция Совета Федерации остается прежней: следует довести до конца инвентаризацию всех обязательных платежей. Близкие по своей природе к налогам и сборам платежи следует включить в Налоговый кодекс. Остальные нужно систематизировать и закрепить законодательно».

Председатель СФ выразила убеждение в необходимости упорядочения всей системы налоговых льгот и отмены неэффективных налоговых расходов.

«Рассматриваемый нами проект бюджета должен быть, прежде всего, действенным инструментом прорывного роста российской экономики», — заключила Валентина Матвиенко.

С основным докладом выступил первый заместитель Председателя Правительства РФ – Министр финансов РФ Антон Силуанов.

Он отметил, что бюджет на следующую трехлетку является стимулирующим. «Мы распределяем через бюджет больше ресурсов, чем это было в последнее время. Структурный дефицит бюджета был расширен почти на 600 миллиардов рублей ежегодно за счет того, что мы увеличили возможности по заимствованиям, дефицит бюджета, и перераспределили эти средства в первую очередь на национальные проекты». Кроме того, напомнил Антон Силуанов, с 2019 года реализуется решение по изменению налоговой системы и концентрации этих ресурсов на реализацию национальных целей.

По его словам, в 2020 году размер бюджетного стимула увеличивается по сравнению с уровнем 2018 года на 2,3 процентных пункта ВВП. Общий объем перераспределяемых через бюджетную систему ресурсов составляет 35, 1 от ВВП. В 2018 году, когда этот стимул еще не был задействован – 32,8.

«Все это делается в условиях, когда мы не создаем рисков для государственных финансов, потому что все доходы и финансовые источники устойчивы. Нам нужно идти своим путем, независимо от внешних факторов исполнять наши задачи и цели. Механизм так называемого бюджетного правила предотвращает возникновение рисков», — указал Антон Силуанов.

Первый заместитель Председателя Правительства РФ отметил, что, начиная с 2020 года, появляется возможность не только накапливать средства резервов, но и осуществлять инвестирование из этого источника.

Как сообщил Антон Силуанов, субъектам РФ передаются акцизы на бензин и нефтепродукты. «С 2020 года такая передача будет реально чувствоваться в регионах».

По его словам, приоритеты бюджета – национальные цели развития. Каждый год будет увеличиваться объем ассигнований на их реализацию примерно на 200 миллиардов рублей. «Приоритеты – социальная сфера и экономика». В структуре бюджета растет доля социальных расходов, в частности, на здравоохранение и образование.

Антон Силуанов отметил, что в проекте бюджета предусмотрены такие меры стимулирования экономики, как облегчение работы бизнеса, отмена старых мешающих бизнесу нормативных актов, или так называемая регуляторная гильотина. Ее отдельные элементы начнут работать со следующего года.

Вице-премьер отметил, что ведется работа с субъектами РФ по наращиванию региональных инвестиционных расходов и созданию там инвестиционной среды.

Антон Силуанов отметил, что продолжает расти объем межбюджетных трансфертов. Но главное – чтобы регионы знали объемы трансфертов, которые будут предоставлены на протяжении предстоящего бюджетного цикла, чтобы эти деньги были своевременно доведены до регионов. «Мы подготовим решение, чтобы и соглашения с регионами, которые сегодня заключаются до 15 февраля, заключались до начала финансового года».

В обсуждении приняли участие первый заместитель Председателя Центрального банка РФ Ксения Юдаева, представители законодательных и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, научного и экспертного сообщества.

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