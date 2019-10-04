Source: Russia Federal Space

#РКЦ Прогресс#Главное03.10.2019 19:30

В Самаре открыли памятник Дмитрию Ильичу Козлову

2 октября 2019 года в Самаре у музейно-выставочного центра «Самара космическая» был открыт памятник выдающемуся конструктору ракетно-космической техники, Дважды Герою Социалистического Труда Дмитрию Ильичу Козлову. В церемонии открытия приняли участие генеральный директор РКЦ «Прогресс» Дмитрий Баранов, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, родные и близкие Дмитрия Ильича, сотрудники и ветераны РКЦ «Прогресс», жители города.

Место установки памятника было выбрано не случайно: именно по инициативе Д.И. Козлова в 2007 году на проспекте Ленина г.о. Самара на площади перед музеем «Самара космическая» была установлена ракета-носитель «Союз», как памятник самарским ракетостроителям.

Дмитрий Баранов: «Дмитрий Ильич Козлов был одним из первопроходцев современного ракетостроения, без него невозможно представить развитие отечественной космонавтики. Почти полвека он возглавлял конструкторское бюро, которое разрабатывало лучшие образцы ракетно-космической техники. Это известные во всём мире ракеты-носители типа „Союз“ и космические аппараты дистанционного зондирования Земли. Дмитрий Ильич любил Самару, где прожил большую часть жизни. Здесь, рядом с одним из главных символов нашего города — ракетой „Союз“, рядом с домами, построенными по инициативе Д.И. Козлова для своих сотрудников, мы открываем памятник человеку, благодаря которому Самара может гордиться званием космической столицы страны.Памятник Дмитрию Ильичу — не просто достопримечательность Самары. Это признание заслуг выдающегося конструктора, ученого, руководителя и патриота. Это символ связи поколений самарцев, причастных к созданию ракетно-космической техники».

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