В. Тимченко: Работа в регионах наиболее эффективна для учета интересов субъектов при принятии федеральных законов

Source: Russia – Council of the Federation

Временная комиссия СФ по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации совершает рабочую поездку в Грозный.

Временная комиссия Совета Федерации по совершенствованию правового регулирования в сфере государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации под руководством председателя комиссии, председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслава Тимченко ТимченкоВячеслав Степановичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Кировской области совершает рабочую поездку в столицу Чеченской Республики.

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Сенаторы совместно с представителями всех субъектов Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный округ, приняли участие в совещании на базе Министерства экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики. Мероприятие посвящено обсуждению нового текста федерального закона о регулировании контрольно-надзорной деятельности.

Готовится принятие ряда важных законов, которые будут регламентировать сферу муниципального и государственного контроля

По словам Вячеслава Тимченко, сегодня в Российской Федерации в рамках «регуляторной гильотины» готовится принятие ряда важных законов, которые будут, в том числе, регламентировать сферу муниципального и государственного контроля. Процесс затрагивает интересы не только бизнеса, но и всех органов власти: от муниципального уровня до федерального. В этой связи Министерство экономического развития Российской Федерации, уполномоченное Правительством России, проводит разработку ряда законопроектов. «Текст одного из них мы обсуждаем сегодня. Для того, чтобы рекомендуемый к дальнейшему принятию федеральный закон был сформирован с учетом мнения всех субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, наша комиссия подключилась к работе. Уверен, что организация подобных встреч в регионах, является одной из форм взаимодействия, которая позволит учесть как общие рекомендации разработчикам законопроекта, так и отдельные особенности субъектов, находящихся в различных федеральных округах», – прокомментировал тему рабочей поездки Вячеслав Тимченко.

В ходе совещания с докладом выступил заместитель директора Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Министерства экономического развития России Илья Карташов.

В диалоге приняли участие председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева, ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края члены Комитета Сулейман Геремеев, ГеремеевСулейман Садулаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чеченской Республики Владимир Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области , Сергей Фабричный, ФабричныйСергей Юрьевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Новгородской области министр экономического, территориального развития и торговли Чеченской Республики Ибрагим Идрисов, представители органов государственной власти Республики Дагестан, Республики Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Чеченской Республики, Республики Северная Осетия – Алания, Ставропольского края, эксперты общественных организаций.

В целях обеспечения качества формируемой нормативной базы и ее ориентации на решение конкретных задач по итогам совещания в Грозном и подобных мероприятий, запланированных к проведению в других федеральных округах, Временной комиссией Совета Федерации будут сформированы предложения и дополнения к готовящимся изменениям федерального законодательства.

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