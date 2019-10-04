«Газпром трансгаз Санкт-Петербург» представил инновационный проект подводного аппарата

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

4 октября 2019, 12:20

В рамках IX Петербургского международного газового форума на выставочной экспозиции «Наука и инновации» ПАО «Газпром» представлен проект первого российского обитаемого подводного аппарата гражданского назначения для обслуживания морских магистральных газопроводов.

Реализацию проекта ведут ПАО «Газпром» и ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». В работе принимают участие ведущие отечественные научные организации и компании, специализирующиеся на разработке глубоководной морской техники, а также имеющие практический опыт эксплуатации подводных аппаратов.

Аппарат позволит выполнять большой спектр работ в широком диапазоне глубин, включая ремонтно-восстановительные и транспортные операции, научные изыскания и аварийно-спасательные мероприятия.

Высокотехнологичный подводный аппарат с экипажем из двух человек будет оборудован прозрачной кабиной с сектором обзора около 270 градусов. Такая конструкция существенно улучшает визуальный контроль обстановки и процесс обследования подводных коммуникаций. Аппарат будет снабжен специальным оборудованием, в том числе навесным.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» — 100-процентная дочерняя компания ПАО «Газпром». Осуществляет транспортировку газа в 9 субъектах Российской Федерации, а также транзит природного газа в страны ближнего и дальнего зарубежья. Компания эксплуатирует около 11 тыс. км магистральных газопроводов.

В зону ответственности предприятия входят 32 компрессорные станции, 244 газораспределительные станции, объекты тепло-, энерго- и водоснабжения, связи, метрологии, автоматики. В составе компании 18 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

С 2008 года в компании функционирует интегрированная система менеджмента, которая объединяет систему менеджмента качества, систему экологического менеджмента, систему менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда. Коллектив насчитывает свыше 7 тыс. человек. Головной офис расположен в Санкт-Петербурге.

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