Г. Карелова: Россия победила в конкурсе международных женских проектов АТЭС

Source: Russia – Council of the Federation

Победа нашей страны в международном конкурсе – результат системной работы по формированию условий, способствующих росту предпринимательской активности женщин, отметила вице-спикер СФ.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области прокомментировала результаты четвертого международного конкурса лучших женских проектов «APEC Business Award». Итоги были подведены в Чили в рамках форума АТЭС «Женщины и экономика».

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«Международный конкурс лучших женских предпринимательских проектов АТЭС «APEC Business Award – это российская инициатива, направленная популяризацию женского предпринимательства, содействие поиску инвесторов и партнеров в азиатско-тихоокеанском регионе. Победа нашей страны в международном конкурсе – это результат системной работы по формированию условий, способствующих росту предпринимательской активности женщин», — заявила Галина Карелова.

Победа нашей страны – это результат системной работы по формированию условий, способствующих росту предпринимательской активности женщин

Вице-спикер СФ напомнила, что проект «APEC Business Award» проводится на полях форума АТЭС «Женщины и экономика» с 2016 года Министерством экономического развития РФ, Комитетом по развитию женского предпринимательства «ОПОРЫ РОССИИ» при поддержке Совета Федерации. За 4 года конкурс привлек широкое внимание к теме развития женского предпринимательства Азиатско-тихоокеанского региона и распространения лучших практик ведения бизнеса. Проект получил широкую поддержку крупнейших экономик региона.

За время проведения конкурса женщины-предприниматели достойно представляли российский бизнес, становились победителями в различных номинациях. В 2016 году победителем в номинации «Лучший социальный проект» стала Евгения Лазарева с проектом «Детский Рок фестиваль», в 2017 году Наталья Ларченко с проектом «Матрешка» одержала победу в номинации «Международная привлекательность», в 2018 году Людмила Щербакова, основатель компании «Велфарм» стала победителем в номинации «Проект четвертой промышленной революции».

В 2019 году Россия впервые получила главную номинацию в конкурсе лучших женских проектов в АТЭС — Гран-при APEC BEST AWARD. Обладательницей премии стала директор компании «Морожко» Екатерина Постоева из Волгограда. Международное жюри по достоинству оценило российский подход к производству качественного и натурального продукта из отечественного сырья.

Галина Карелова напомнила, что в 2016 году Екатерина Постоева презентовала свой проект в Совете Федерации в рамках встречи Председателя Совета Федерации с женщинами – предпринимателями.

«Тема повышения роли женщин в экономике — является одной из приоритетных в глобальной мировой повестке. Важно продолжать работу по продвижению конкурса женских проектов и на других международных площадках. Российская делегация уже готовит соответствующие предложения в резолюцию 28-й ежегодной сессии Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума в январе 2020 года», — отметила заместитель Председателя СФ.

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