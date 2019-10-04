Source: President of Russia – Kremlin

В Парке науки и искусства образовательного центра «Сириус» под председательством Владимира Путина проходит заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации (АНО) «Россия – страна возможностей».

Участники встречи обсудят ключевые результаты работы АНО и приоритетные направления деятельности, а также идеи новых проектов для платформы «Россия – страна возможностей».

Автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» учреждена Указом Президента в мае 2018 года. Ключевые задачи: формирование условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, создание эффективных социальных лифтов в России.

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Стенографический отчет о первом заседании наблюдательного Совета АНО «Россия – страна возможностей»

В.Путин: Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!

Мы сегодня проводим первое заседание наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей».

Знаете, мне такое большое вступительное слово написали, но я воздержусь от него. Хочу больше вас послушать, чтобы нам время не терять на общие слова.

У нас за последнее время выработан и создан целый набор различных механизмов, которые направлены на то, чтобы выявлять талантливых, перспективных, умеющих работать людей.

Прежде всего, конечно, мы рассчитываем на молодых людей с тем, чтобы эти так называемые социальные лифты работали у нас не по звонку, не по связям, а работало бы по объективным критериям и распространялось бы на всю страну.

Поэтому я сейчас не буду перечислять все эти инструменты, их достаточно много. У меня даже, потом мы с Сергеем Владиленовичем [Кириенко] поговорим, создалось такое впечатление, что их слишком много.

Может быть, взять какой-то один, два, три и на этом сосредоточиться, распространяя его на всю страну. Но это уже, как говорится, вопрос анализа того, что происходит в реальной жизни.

В целом хочу сказать, что вся эта система работает, и мне очень приятно было познакомиться с материалами, которые представлены по результатам этой работы.

Давайте мы прямо сейчас начнем с вами живую беседу, и я хочу предоставить слово Алексею Геннадьевичу Комиссарову.

Пожалуйста.

Продолжение следует.

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