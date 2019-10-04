Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное04.10.2019 17:15

Научно-популярный квест «Космический рейс»

В городе Королёв в шестой раз прошел научно-популярный квест «Космический рейс. Территория космоса», который собрал более 450 участников. Игра проходила в трех лигах среди школьных, студенческих и молодежных команд, а также команд сотрудников ведущих предприятий ракетно-космической отрасли. Возраст участников составил от 10 до 60 лет.

Основная задача — в игровой форме познакомить участников с космонавтикой, астрономией, авиацией, а также открыть и показать достопримечательности, связанные с историей космонавтики.

Торжественный старт Космическому рейсу дали организаторы квеста — создатели сообщества популяризации космонавтики «Космический рейс» и космонавт-испытатель отряда космонавтов Роскосмоса Сергей Кудь-Сверчков. Мероприятие проходило по 12 культурно-историческим объектам г. Королёв.

На старте команды получали маршрутный лист с заданиями, а каждое задание состояло из легенды, связанной с историей космонавтики, и загадки с зашифрованным местом. На маршруте команд ждали увлекательные задания: например, дистанционное управление луноходом, исследующим поверхность Луны, проверка работы систем станции по заданию центра управления полетами, разработка замкнутой системы жизнеобеспечения для космической станции; возможность попробовать себя в роли группы ГИРД, которая работает над созданием первых ракет и многое другое. Команды на протяжении всей игры взаимодействовали с космическим чат-ботом, который полностью автоматизировал процесс подсчета финальных баллов за игру.

Соревнование длилось более 5 часов. Вечером состоялось торжественное подведение итогов игры. В лиге «Команды предприятий ракетно-космической отрасли» победителями стали:

1 место — команда «КБХМ им. А.М. Исаева»;

2 место — команда НПП «Звезда»;

3 место — команда «Космополиты» (РКК «Энергия»).

Квест проводился сообществом популяризаторов космонавтики «Космический рейс» при поддержке Госкорпорации «Роскосмос» и администрацииг. Королёв, а также при участии РКК «Энергия», ГБОУ ВО МО «МГОТУ», Детского технопарка «Кванториум» г. Королёв и Сколковского института науки и технологий на средства гранта Федерального агентства по делам молодежи.

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