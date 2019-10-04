Осмотр портово-индустриального парка «ОТЭКО»

Source: President of Russia – Kremlin

Глава государства осмотрел, в частности, перевалочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, причальный комплекс, присутствовал на запуске в эксплуатацию единственного в России трехвагонного опрокидывателя, ознакомился с информацией о текущей работе портово-индустриального парка и инвестиционных проектах группы компаний «ОТЭКО». Президенту продемонстрировали также археологические находки, найденные при строительстве объектов порта.

Портово-индустриаль­ный парк «ОТЭКО» – один из крупнейших частных инвестиционных проектов на Юге России. Общая сумма запланиро­ванных инвестиций с учё­том уже вложенных средств в строительство портовых объектов и инфраструктуры составляет восемь миллиардов долларов. Финансирование ведётся за счёт компании без привлечения средств федерального и регионального бюджетов.

В рамках проекта поми­мо уже функционирующих портовых перевалочных комплексов запланировано соз­дание химического и агро­промышленного кластеров, а также нового жилого микрорайона для сотруд­ников с сопутствующей инфраструк­турой.

Группа компаний «ОТЭКО» является диверсифицированным холдингом, действующим на транспортном рынке страны, и крупнейшим инвестором в портовую инфраструктуру Юга России.

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