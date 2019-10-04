Осмотр портово-индустриального парка «ОТЭКО»

Source: President of Russia – Kremlin
Глава государства осмотрел, в частности, перевалочный комплекс нефти, нефтепродуктов и сжиженных углеводородных газов, причальный комплекс, присутствовал на запуске в эксплуатацию единственного в России трехвагонного опрокидывателя, ознакомился с информацией о текущей работе портово-индустриального парка и инвестиционных проектах группы компаний «ОТЭКО». Президенту продемонстрировали также археологические находки, найденные при строительстве объектов порта.
Портово-индустриальный парк «ОТЭКО» – один из крупнейших частных инвестиционных проектов на Юге России. Общая сумма запланированных инвестиций с учётом уже вложенных средств в строительство портовых объектов и инфраструктуры составляет восемь миллиардов долларов. Финансирование ведётся за счёт компании без привлечения средств федерального и регионального бюджетов.
В рамках проекта помимо уже функционирующих портовых перевалочных комплексов запланировано создание химического и агропромышленного кластеров, а также нового жилого микрорайона для сотрудников с сопутствующей инфраструктурой.
Группа компаний «ОТЭКО» является диверсифицированным холдингом, действующим на транспортном рынке страны, и крупнейшим инвестором в портовую инфраструктуру Юга России.