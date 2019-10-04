Source: Russia Federal Space

#ИКИ РАН#Главное#Спектр-РГ04.10.2019 11:00

Первый «учебный» месяц ART-XC

В сентябре 2019 года российским телескопом ART-XC на борту орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» были проведены два глубоких обзора — области спирального рукава в созвездии Наугольника и Галактического центра. Кроме того, были выполнены тестовые наблюдения в режиме вращения космического аппарата вокруг оси «Солнце — Земля».

За сентябрь наблюдениями было покрыто более 1% неба. Напомним, что в ходе обзора неба обсерватория «Спектр-РГ» будет выполнять полный обзор всей небесной сферы каждые полгода.

На карте отображены направления прихода фотонов (в галактических координатах), зарегистрированных ART-XC в сентябре: светлые цвета соответствуют направлениям, с которых пришло больше фотонов. Желтыми звездочками обозначены полюса эклиптики, в которых будет накоплена повышенная экспозиция в ходе предстоящих обзоров всего неба. Яркая площадка в центре карты — границы проведенного обзора Галактического центра. Черными кружками выделены несколько источников точечных наведений: ярчайший рентгеновский источник на небе Скорпион X-1, Крабовидная туманность — стандартная калибровочная мишень и яркий квазар 3C 390.3

«Чтобы получить хорошие научные результаты, требуется не только создать уникальную научную установку — нужно еще приобрести достаточный опыт в её использовании, выяснить все тонкости и научиться максимально использовать ее сильные стороны», — говорит Михаил Павлинский, научный руководитель телескопа ART-XC.

«Основной задачей нашей команды в этом сентябре было научиться проводить обзоры неба с ART-XC, — поясняет Илья Мереминский, научный сотрудник отдела астрофизики высоких энергий ИКИ РАН. — Конечно, перед запуском мы занимались компьютерным моделированием и оптимизацией предстоящих наблюдений, но в этих симуляциях оставалось достаточно много неучтенных факторов — так, например, никто никогда не измерял влияние фона заряженных частиц в районе точки L2 на рентгеновские детекторы. А именно от величины этого фона зависит, какую стратегию проведения обзоров предпочесть: стараться увидеть больше слабых источников на небольшой площади или за то же время покрывать большие части неба, детектируя более яркие.В начале сентября был проведен глубокий обзор спирального рукава Галактики в созвездии Наугольника — области богатой массивными двойными рентгеновскими системами. Затем, мы переключили свое внимание на проведение большого — 40 квадратных градусов! (т.е. занимающего на небе площадь в 200 больше, чем площадь Луны) — обзора Галактического центра. Поскольку основная часть массы Млечного Пути лежит в этом направлении, плотность рентгеновских источников в Галактическом центре наибольшая. А так как многие из этих источников сильнопеременные, то в эту область всегда интересно смотреть — а вдруг вспыхнет что-нибудь новое!»

Кроме двух этих глубоких обзоров, совместно со вторым телескопом обсерватории «Спектр-РГ» — eRosita — были проведены наблюдения, имитирующие предстоящий обзор всего неба. Во время этих тренировочных наблюдений космический аппарат сделал несколько полных оборотов вокруг оси, соединяющей Солнце и Землю (при таком вращении солнечные батареи аппарата все время смотрят на Солнце), сначала в одну, а потом и в другую сторону — эти обороты, в совокупности, покрыли на небе полосу шириной в 1.5°. Данные, полученные во время этих тренировочных оборотов, помогли проверить как работает система ориентации обсерватории в таком режиме.

Всего за сентябрь ART-XC покрыл наблюдениями несколько процентов неба.

«Для наглядности мы построили карту неба в галактических координатах, на которую нанесли все зарегистрированные рентгеновские фотоны: чем ярче цвет на карте, тем больше фотонов пришло с этого направления на небе. Желтыми звездочками на карте показаны полюса эклиптики — каждый оборот обсерватории во время обзора будет проходить рядом с ними, так что после окончания четырехлетнего обзора наибольшая экспозиция будет накоплена именно для этих областей, а пока через них прошли только наши пробные „сканы“.Яркие площадки, разбросанные по карте, соответствуют точечным источникам, которые наблюдались в режиме прямого наведения, а узкие „дорожки“, их соединяющие — следы перенаведений телескопа. В центре карты — Галактический центр, прямо над ним — Скорпион X-1, ярчайший рентгеновский источник на небе, с которого и началась история рентгеновской астрономии, слева от него — яркий квазар 3C390.3, а справа, под плоскостью Галактики — Крабовидная туманность, один из наиболее часто используемых калибровочных источников».

MIL OSI