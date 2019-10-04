Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Комитета СФ по экономической политике направил письмо заместителю Председателя Правительства РФ с просьбой принять меры по устранению указанных недостатков.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга обратился от имени Комитета СФ к заместителю Председателя Правительства РФ Ольге Голодец.

В письме сообщается, что Комитет СФ провел парламентские слушания, посвященные решению экономических задач, определенных майским Указом Президента РФ. В ходе мероприятия субъекты РФ обозначили проблемы реализации национального проекта «Культура».

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В частности, в Воронежской области в рамках национального проекта «Культура» разработан региональный проект «Культурная среда». По показателю количества организаций культуры, получивших современное оборудование, при расчете учитывается количество созданных модельных муниципальных библиотек. Тем не менее, средства федерального бюджета Воронежской области на реализацию данного мероприятия не выделены, и создание модельной муниципальной библиотеки осуществляется в рамках текущей деятельности муниципальных учреждений культуры Воронежской области.

Одной из целей национального проекта «Культура» является увеличение к 2024 году на 15 процентов числа посещений организаций культуры

Одной из целей национального проекта «Культура» является увеличение к 2024 году на 15 процентов числа посещений организаций культуры, путем создания современной инфраструктуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности. При этом в Мурманской области, согласно статистическим данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики численность населения региона к концу 2024 года сократится на 5 процентов по сравнению с 2018 годом.

Предлагается в целях достижения показателя посещаемости учреждений культуры на федеральном уровне рассмотреть вопрос о его расчете в зависимости от численности населения в Мурманской области.

Также одним из мероприятий, направленных на увеличение числа посещений организаций культуры, может являться создание привлекательных объектов для местных жителей и туристов, в том числе парков и экопарков.

Комитет по культуре и искусству Мурманской области направлял соответствующие предложения в Министерство культуры РФ, которые Министерство культуры РФ не поддержало, говорится в письме.

Также проблемой являются сроки поставки мастеровых музыкальных инструментов и отказ некоторых мастеров участвовать в процедурах закупки на федеральных торговых площадках. В соответствии с законом о госзакупках для них требуется наличие электронной цифровой подписи, оформление банковской гарантии и внесение денежных средств для обеспечения исполнения контракта, привлечение же посредников увеличивает стоимость музыкальных инструментов, иногда вдвое.

Изготовление мастеровых музыкальных инструментов требует немалого времени. При подготовке аукционной документации сроки изготовления обговаривались с мастерами, и они не укладываются в сроки «Дорожной карты» на 2019 год, которая требует до 15 августа 2019 года произвести оплату всех заключенных контрактов. Музыкальные инструменты должны быть только отечественного производства.

Информация о данных рисках направлена в Министерство культуры Российской Федерации, говорится в письме.

«В Республике Татарстан невыполнимой задачей является достижение основного показателя национального проекта – до 15 процентов повысить число посещений организаций культуры — театров, музеев, библиотек, культурно-досуговых учреждений, киноучреждений, автоклубов, парков, цирка и зоопарка — только в рамках строительства трех сельских домов культуры, капитального ремонта двух детских театров, создания двух модельных библиотек и пяти виртуальных концертных залов, финансирование которых предусмотрено региональными проектами «Культурная среда» и «Цифровая культура» по Республике Татарстан до 2024 года», — указано в письме.

В документе отмечается, что преимущественную часть поставленных в национальных проектах задач невозможно решить без федерального финансирования. В то же время, в методике расчета показателей федеральных проектов нет формального разграничения между реализацией мероприятий за счет федеральных средств и средств региональных и муниципальных программ. Необходима четкая методология по распределению федеральных средств на реализацию мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Культура», а также разработка понятных всем критериев отбора субъектов Российской Федерации.

При рассмотрении статистической методологии расчета показателей национального проекта «Культура» и федеральных проектов «Культурная среда», «Творческие люди» и «Цифровая культура», утвержденной распоряжением Министерства культуры РФ, выявлены ряд замечаний и вопросов, указано в письме.

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