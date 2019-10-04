Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космодромы#Байконур#MEV-1#Eutelsat 5 West B04.10.2019 17:00

«Протон-М» готов к вывозу на старт

На Байконуре завершена подготовка к вывозу на стартовый комплекс ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», европейским телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и американским технологическим Mission Extension Vehicle-1.

Сегодня, 4 октября 2019 года, в 16:00 мск на космодроме началось заседание Государственной комиссии, на котором были подведены итоги подготовки ракеты космического назначения, готовности расчетов космодрома и объектов наземной космической инфраструктуры к проведению работ на стартовом комплексе.

Госкомиссия приняла решение о вывозе ракеты космического назначения на стартовый комплекс площадки № 200. Транспортирование ракеты от технологической заправочной площадки на стартовый комплекс начнется в 04:30 мск, а еще через несколько часов — установка на стартовый стол и подстыковка наземных коммуникаций.

Пуск ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическими аппаратами Eutelsat 5 WB и MEV-1 запланирован на 9 октября 2019 года в 13:17 мск. Вывод спутников на целевые орбиты займет 15 часов 54 минуты.

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