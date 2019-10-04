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#Роскосмос#Главное04.10.2019 13:51

Семинар по вопросам организации деятельности подразделений аудита организаций Роскосмоса

В рамках состоявшегося семинара обсуждалась практическая реализация приказа Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина от 08.04.2019 № 96 «Об утверждении Концепции построения вертикально-интегрированной системы внутреннего контроля и внутреннего аудита Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос».

По состоянию на 1 октября 2019 года на предприятиях (организациях) Госкорпорации «Роскосмос» создано 58 подразделений внутреннего аудита, в том числе 43 отдела внутреннего аудита и введены должности 15 внутренних аудиторов.

В ходе совещания изучен опыт работы подразделений внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Росатом». До представителей подразделений предприятий доведены основные типовые документы, даны практические рекомендации при проведении проверочных мероприятий. В завершении обсуждения проведен круглый стол.

Таким образом, констатировано, что работа первого этапа построения вертикально-интегрированной системы внутреннего контроля и аудита Госкорпорации «Роскосмос» в целом завершена, и начаты работы второго этапа, в части развертывания функционала созданных подразделений, проведения сквозных и тематических проверок по всем предприятиям отрасли.

Целью этой работы является продолжении процесса декриминализации отрасли и усиление контроля со стороны Госкорпорации «Роскосмос» за законностью финансово-хозяйственной деятельности на местах.

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