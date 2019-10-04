Source: Russia – Council of the Federation

Члены Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию планируют участие в I Международном агропромышленном форуме и XXI Российской агропромышленной выставке «Золотая осень».

Представители Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию примут активное участие в мероприятиях I Международного агропромышленного форума и XXI Российской агропромышленной выставки «Золотая осень».

Об этом сообщил председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

Сенатор проинформировал, что Министерство сельского хозяйства Российской Федерации организует в Москве в период с 4 по 13 октября 2019 года комплекс деловых, выставочных и культурно-массовых мероприятий, объединенных в рамках Недели агропромышленного комплекса.

Алексей Майоров примет участие в Деловом завтраке в Корпоративном университете Сбербанка и других мероприятиях Недели. Ключевой темой Делового завтрака станет комплексное развитие сельских территорий.

Вопросы соблюдения баланса между экономическими, социальными и экологическими аспектами развития сельских территорий всегда стоят на повестке дня работы нашего Комитета

При этом законодатель подчеркнул, что профильный Комитет СФ уделяет особое внимание этой теме. «Вопросы соблюдения баланса между экономическими, социальными и экологическими аспектами развития сельских территорий, повышения привлекательности села для молодежи, развития рынка труда и кадрового потенциала в аграрном секторе всегда стоят на повестке дня работы нашего Комитета».

Сенатор рассказал, что Выставка «Золотая осень» объединит свыше 2000 предприятий, организаций, союзов и ассоциаций товаропроизводителей Российской Федерации и зарубежных стран. Участники Выставки представят экспозиции, демонстрирующие лучшие инвестиционные проекты, продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности, сельскохозяйственную технику, оборудование.

По словам Алексея Майорова, в ходе Форума российские и зарубежные эксперты обсудят актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса, в том числе поддержку региональных брендов продуктов питания, экспорт продукции АПК, цифровизацию, техническую и технологическую модернизацию сельского хозяйства, поддержку фермерства и сельхозкооперации. Пленарное заседание Форума будет посвящено развитию производства органической и экологически чистой сельхозпродукции, российскому и зарубежному опыту создания и продвижения «зеленого» бренда.

MIL OSI