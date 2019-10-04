Source: Russia – Council of the Federation

В ходе работы в Курской области сенатор посетил кондитерскую фабрику, ознакомился с работой введенного в строй спортивного комплекса, посетил предприятие по производству сырной продукции.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Курской области Александр Михайлов МихайловАлександр Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Курской области в рамках работы в регионе посетил фабрику по производству кондитерских изделий, которая входит в десятку крупнейших производителей кондитерских изделий в России.

Александр Михайлов посетил фабрику по производству кондитерских изделий

Сенатор отметил, что фабрика реализовала в Курской области инвестиционный проект по строительству производственно-логистического комплекса, в который было вложено более 6 млрд руб. Мощности по производству кондитерских изделий увеличились до 136 тыс. тонн в год, создано более 2800 новых рабочих мест. Продукция фабрики экспортируется в страны Европы, США, Китай на Ближний Восток.

Александр Михайлов посетил фабрику по производству кондитерских изделий

За последние два года с помощью цифровых технологий только на логистических услугах предприятию удалось сэкономить 22 млн рублей. «Федеральные субсидии помогают реализовать стратегические цели и задачи компании», — сказал парламентарий.

В ходе поездки в регион Александр Михайлов посетил г. Рыльск, где ознакомился с работой введенного в строй в мае текущего года спортивного комплекса. В нем занимаются 325 учащихся школ и других учебных учреждений города. Кроме того, работают секции и для людей пенсионного возраста.

Александр Михайлов посетил г. Рыльск, где ознакомился с работой спортивного комплекса

Сенатор также побывал на одном из предприятий по производству сырной продукции. В беседах с руководителями и работниками поднимались вопросы качественного производства сыров. Продукция компании, в которой трудятся 220 человек, пользуется популярностью у покупателей не только Курской области, но и широко за его пределами.

«Труженики предприятий Курской области не останавливаются на достигнутых результатах и стремятся реализовать амбициозные планы на ближайшие годы – увеличение доли рынка в России, рост объемов продаж на внешних рынках», — подчеркнул Александр Михайлов.

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