Юрий Маневич: «В основе программы модернизации тепловой генерации России должна быть клиентоориентированность»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 4 октября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Юрий Маневич выступил на круглом столе «Модернизация тепловой генерации в России: успешная реализация и настройка механизмов» в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Замглавы энергетического ведомства подчеркнул, что обсуждение формируемой программы модернизации тепловой генерации ведется со всеми участниками рынка – производителями энергии, потребительским сообществом, органами исполнительной власти. Он добавил, что стратегическое планирование необходимо осуществлять с сохранением энергобаланса тепловой энергии. «Минэнерго России поддерживает развитие возобновляемых источников энергии, но при этом мы понимаем, что в энергобалансе мы представлены преимущественно традиционной генерацией. Программа модернизации должна быть прежде всего ориентирована на потребителя – то есть при формировании энергостратегии в области тепловой генерации важна клиентоориентированность», – сказал Юрий Маневич.

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