Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#История04.10.2019 09:00

62-я годовщина начала космической эры

Сегодня, 4 октября 2019 года, человечество отмечает 62-летие с начала космической эры. Именно в этот день в 1957 году в космос был запущен первый искусственный спутник Земли, созданный в СССР, и именно с этого дня ведет отсчет мировая космонавтика.

Создание первого космического аппарата началось в ОКБ-1 в ноябре 1956 г. Спутник был разработан как очень простой аппарат, поэтому и получил название — космический аппарат ПС-1 (простейший спутник). Он представлял собой шар диаметром 58 сантиметров и весом 83,6 килограмма. ПС-1 был оснащен четырьмя штырьковыми антеннами для передачи сигналов работающих от батареек передатчиков. Над его созданием работала целая группа ученых, конструкторов во главе с основоположником практической космонавтики Сергеем Королёвым.

Запуск был осуществлен с 5-го научно-исследовательского полигона министерства обороны СССР «Тюра-Там» (получившего впоследствии открытое наименование космодром Байконур) на ракете-носителе «Спутник», созданной на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Главными задачами, стоявшими перед спутником, были:

проверка расчетов и основных технических решений, принятых для запуска;

ионосферные исследования прохождения радиоволн, излучаемых передатчиками спутника;

экспериментальное определение плотности верхних слоев атмосферы по торможению спутника;

исследование условий работы аппаратуры в космической среде.

В сентябре 1967 года Международная федерация астронавтики провозгласила 4 октября Днем начала космической эры человечества. Кроме того, дата запуска первого спутника считается днем Космических войск. Именно частями запуска и управления космическими аппаратами был осуществлён запуск и контроль полета первого искусственного спутника Земли.

В дальнейшем первый полет человека в космос и многие отечественные и международные космические программы осуществлялись с непосредственным участием воинских частей запуска и управления космических аппаратов. В связи с увеличением роли космоса в вопросах национальной безопасности Указом Президента России в 2001 году был создан самостоятельный род войск — Космические войска.

Роскосмос поздравляет всех с началом Всемирной недели космоса и Днем Космических войск!

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