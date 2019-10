Valsts prezidents: jāaktualizē diskusija par valsts valodas lomu zinātnē

Valsts prezidents Egils Levits šodien tikās ar profesoru un līdzšinējo Valsts valodas komisijas vadītāju Dr. habil. philol. Andreju Veisbergu, pārrunājot valsts valodas politikas aktuālos jautājumus. Tika pievērsta uzmanība Valsts prezidenta rosinājumam Saeimai noteikt 15. oktobri par Valsts valodas dienu Latvijā, pievēršot valstiskā līmenī uzmanību rūpēm par valsts valodas attīstību mūsdienu pasaulē. E. Levits piebilda, ka 15. oktobris ir nozīmīgs ar to, ka 1998. gadā šajā dienā Saeima pieņēma konstitucionālu lēmumu par latviešu valodu kā valsts valodu Latvijā. Jāpiebilst, ka š. g. 15. oktobrī Rīgas pilī notiks grāmatas “Valoda un valsts” X sējuma atvēršanas svētki. E. Levits pateicās A. Veisbergam par ilggadīgo darbu valsts valodas politikas laukā un aicināja uz turpmāku sadarbību, par ko abas puses sarunā arī vienojās. Tika nolemts, ka no līdzšinējā formāta Valsts valodas komisijas darbs pāraugs brīvākā dinamiskā sadarbībā starp plašāku zinātnieku loku un Valsts prezidenta institūciju, rīkojot aktuālas zinātniskas diskusijas un konferences. E. Levits un A. Veisbergs bija vienisprātis, ka viena no diskusijām varētu aktualizēt valsts valodas lomu zinātnē.

Source: President of Latvia in Latvian