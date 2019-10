Valsts prezidents: Latvija ir izcilību lielvalsts

Source: President of Latvia in Latvian

Valsts prezidents Egils Levits šodien Rīgas pilī Skolotāju dienas ietvaros sveica Starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus un viņu skolotājus par izciliem sasniegumiem pasaules mērogā.

No šī gada maija līdz augustam Latvijas skolēni piedalījās astoņās starptautiskās mācību priekšmetu olimpiādēs, pasaules mērogā spēkojoties ar citiem vienaudžiem filozofijā, fizikā, matemātikā, bioloģijā, ķīmijā, ekonomikā, ģeogrāfijā, informātikā. Pateicoties skolēniem un viņu skolotājiem, Valsts prezidents augsti novērtēja to, ka, lai arī Latvijā dzīvo tikai 0,003 % no visiem pasaules iedzīvotājiem, mūsu jauniešiem ir izcili un daudzskaitlīgi sasniegumi starptautiskajās olimpiādēs.

Valsts prezidenta uzruna, sveicot starptautisko mācību priekšmetu olimpiāžu dalībniekus Rīgas pilī

Mīļie draugi!

Dārgie skolotāji!

Apsveicu jūs Skolotāju dienā! Mēs visi esam izgājuši caur skolotāju rokām – mēs vispār nevarētu tālāk dzīvot, ja mūs nebūtu kā mīklu mīcījuši skolotāji, un, kas tur ir iznācis, tas ir iznācis, ceru, ka labi iznācis!

Bet skolotāji nevar darboties, ja nav skolēnu – skolēni un skolotāji ir vienas medaļas divas puses. Es tādēļ arī apsveicu visus skolēnus Skolotāju dienā, jo tikai tad var strādāt skolotāji, ja var tikt zinībās apstrādāti skolēni!

Mūsu skolēni ir pasaules mērogā pierādījuši, ka viņi ir ļoti labi, konkurētspējīgi ne tikai Baltijas un Eiropas mērogā, kā tos mērogus mēs parasti liekam, bet visas pasaules mērogā. Tas ir izcili! Kurš no jums ir piedalījies matemātikas un ģeogrāfijas olimpiādēs – cik procentu no pasaules iedzīvotājiem dzīvo Latvijā? 0,003 % no pasaules iedzīvotājiem. Bet mums ir vesels birums ar iegūtajām medaļām, un tas, protams, ir daudzkārt vairāk nekā statistiskā varbūtība medaļu ražai Latvijā varētu būt.

Tāpēc tas ir īpašs panākums gan skolēniem, kuri ir piedalījušies olimpiādēs, gan skolotājiem, kuri ir viņus sagatavojuši. Tas ir panākums arī Latvijas izglītības sistēmai, ko mēs parasti ļoti kritizējam. Bet, ja Latvijas izglītības sistēma ir spējīga sagatavot skolēnus, kuri spēj šajās starptautiskajās olimpiādēs piedalīties un gūt ļoti labus panākumus, tas kaut ko izsaka arī par mūsu izglītības sistēmu. Es apsveicu kopā ar skolotājiem un skolēniem arī visu mūsu izglītības sistēmu. Te jāsaka, ka mēs, protams, nedrīkstam apstāties un teikt, ka esam sasnieguši labu līmeni un vairāk reformas nav vajadzīgas, bet katrā ziņā mums ir jānovērtē, ko mēs pasaulē patiešām esam sasnieguši.

Es esmu ļoti priecīgs un pateicīgs visiem skolēniem un skolotājiem, kuri ir guvuši panākumus, kas nav nejauši un kas ir zināšanu rezultāts. Es augsti novērtēju mūsu izglītības sistēmu, kas ir spējusi radīt panākumus, un es vēlu jums, visiem līdzdalībniekiem, labus panākumus turpmāk – gan skolās, gan ārpus skolas, gan pēc skolas. Liels paldies un priecīgus svētkus!

