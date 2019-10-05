Могилев: ОГП за честные выборы и перемены

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Люди устали от правления Лукашенко: мизерных зарплат, роста цен, отсутствия рабочих мест.

Ситуацию можно изменить к лучшему, считают оппозиционные политики. Этим и обусловлено их участие в избирательной парламентской кампании. О ее первом этапе – разговор с председателем Могилевской областной организации Объединенной гражданской партии Владимиром Шанцевым.

– С каким настроением вступаете в эту кампанию?

– Настроение бойкое, бодрое. Я бы сказал, боевое. Потому что мы хотим сразиться с властью. И это еще один шаг к тому, чтобы добиться честных справедливых выборов.

– Решение каких вопросов, на ваш взгляд, имеет первостепенное значение как для могилевчан, так и всех жителей Беларуси?

– Основные проблемы – это низкий уровень доходов, рост цен, отсутствие рабочих мест. Эти вопросы нужно решать. И нашим представителям это под силу – у нас есть программа «Миллион новых рабочих мест».

– Кампания только начинается. Но по поступающим к нам сообщениям видно, что власти уже на этом этапе действуют нечестно.

– Первая проблема, которую выявила эта избирательная компания – отсутствие равных возможностей на выборах. Ни одного представителя ОГП не включили ни в одну избирательную комиссию. При этом у нас около 60 фамилий было в списках, предложенных в различные инстанции.

– А как реагируют на пикеты ОГП обычные люди. Ваши впечатления от общения?

– Видно, что люди устали от 25-летнего нахождения у власти одного человека, его вертикали, клана угодников и уже не верят, что кто-то может изменить эту ситуацию.

– Тем не менее подписываются за вас. Значит, надежда еще теплится.

– Они адекватно воспринимают ситуацию, поэтому интересуются и ставят подписи.

На фото: Могилев. Сбор подписей за выдвижение активистки Объединенной гражданской партии Татьяны Сиваченко кандидатом в депутаты ППНС.

MIL OSI