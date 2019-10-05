Поздравление с Днём учителя

Source: President of Russia – Kremlin

В.Путин: Дорогие наши учителя! Друзья!

Начало октября для всех вас всегда немного волнующее время. Вы принимаете поздравления от учеников и их родителей и, что особенно трогательно, от уже взрослых, состоявшихся людей, которым вы дали путёвку в жизнь.

Ведь для каждого из нас День учителя – это ещё одна возможность сказать самые тёплые слова признательности, искренней благодарности всем, кого мы считаем своими наставниками, кто помог определиться с будущим и выбрать цель в жизни, преподал нам важнейшие уроки честности, человечности, доброты, любви к Отечеству.

Педагогическое мастерство и мудрость, всегда пользовались безграничным уважением в нашей стране. Вы учите быть порядочными и отзывчивыми, поощряете свободу мысли, творчества, научного поиска и сами постоянно развиваетесь, идёте вперёд.

Важно, что в вашей среде целое созвездие молодых, ярких преподавателей и директоров школ. Именно от вас, от учителей, от вашей самоотдачи и профессионализма зависит, сможет ли отвечать российская школа вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире, обеспечить равные возможности для школьников на всём пространстве нашей большой страны. Вы многое делаете для этого и, уверен, ещё очень многое сделаете в будущем.

Желаю вам успехов. С Днём учителя!

MIL OSI