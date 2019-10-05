Ракета «Протон-М» на стартовом комплексе

Source: Russia Federal Space

На космодроме Байконур продолжаются работы по подготовке к пуску ракеты-носителя «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М», телекоммуникационным спутником Eutelsat 5 West B и технологическим Mission Extension Vehicle-1, который запланирован на 9 октября 2019 года в 13:17:56 мск.

Сегодня утром, 5 октября, в соответствии с графиком работ выполнена транспортировка ракеты космического назначения с технологической заправочной площадки на стартовый комплекс площадки № 200 космодрома. После завершения вертикализации ракеты к ней подвели агрегат обслуживания, и специалисты предприятий Роскосмоса приступили к работам по графику первого стартового дня.

***

Eutelsat 5 West B — спутник Ku-диапазона, который будет располагаться в точке 5 градусов западной долготы и будет ориентирован преимущественно на рынки Франции, Италии и Алжира. Он будет обеспечивать непрерывную работу и улучшенное качество для вышеуказанных рынков в Ku-диапазоне нагрузки 35, эквивалентном транспондерам частотой 36 МГц, подключенным к трем зонам обслуживания. Переключаемые диапазоны также позволят увеличить коммерческую гибкость.

Компания Northrop Grumman изготовила космический аппарат Mission Extension Vehicle-1 (MEV-1), который впервые позволит оказывать услуги по продлению срока службы спутников, оказываемые 100%-ной дочерней компанией SpaceLogistics LLC. Предполагается, что MEV-1 будет пристыковываться к клиентским спутникам на геосинхронной околоземной орбите, используя существующие возможности спутников в части контроля высоты и ориентации сборки космических аппаратов. В течение своего 15-летнего срока службы MEV-1 сможет пристыковываться и отстыковываться несколько раз, что даст возможность обслуживать несколько клиентских космических аппаратов.

MIL OSI