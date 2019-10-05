Российские легкоатлеты выиграли три медали на Чемпионате мира

Source: Russia Ministry of Sport

4 октября в Дохе (Катар) на Чемпионате мира по лёгкой атлетике российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом в связи с временным приостановлением членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, завоевали три медали: две серебряные и одну бронзовую.

В мужском турнире по прыжкам в высоту Михаил Акименко стал серебряным призёром, показав результат 2,35 м. Большее количество попыток для взятия той же высоты понадобилось Илье Иванюку, который выиграл «бронзу». Оба россиянина при этом установили личные рекорды. Победу в этой дисциплине одержал катарец Мутаз Эсса Баршим, взявший высоту 2,37 м.

«Серебро» в спортивной ходьбе завоевал Василий Мизинов. Россиянин преодолел 20 км за 1 час 26 минут 49 секунд, уступив всего 15 секунд чемпиону мира – японцу Тосикадзу Яманиси. Третьим финишировал швед Персеус Калстрем (1:27,00).

Раннее на Чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года медалистами среди российских спортсменов стали: Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Мария Ласицкене (прыжки в высоту), выигравшие «золото», и Сергей Шубенков (бег 110 м/б), ставший серебряным призёром.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Михаила Акименко, Василия Мизинова, Илью Иванюка и тренеров российских спортсменов с наградами мировых соревнований и желает новых высоких спортивных результатов и ярких побед!

Фото: AP Photo и EPA-EFE

Пресс-служба Минспорта России

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