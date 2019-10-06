Выборы в Думу Циолковского

Source: Russia Federal Space

В городе Циолковский рядом с космодромом Восточный в Амурской области прошли выборы депутатов думы ЗАТО Циолковский VII созыва.Из десяти мест десять получили представители общественного движения «Циолковский — город будущего», поддержанного Госкорпорацией «Роскосмос». Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в ходе рабочей поездки на космодром Восточный 27 сентября встретился с активистами и одобрил их работу.«Дорогие жители города Циолковский!Только что прошли выборы в городскую Думу. Поздравляю вновь избранных депутатов, которые смогли завоевать симпатии и доверие избирателей!Уверен, что победители будут достойно и ответственно представлять интересы граждан, жителей города, на который возложена большая и ответственная миссия — обеспечивать России дорогу в космос! Заверяю вас, дорогие друзья, что мы будем работать вместе с администрацией и депутатами новой городской Думы, будем оказывать поддержку в разработке Генерального плана развития ЗАТО Циолковский, помогать строить город, и делать его красивым и удобным для жизни.Увидимся с вами уже в ближайшее время»Дмитрий Рогозин,Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос»

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