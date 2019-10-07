А. Пронюшкин: Народные ремесла и промыслы необходимо сохранить в неизменном виде для потомков

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в праздновании Дня ремесленника Владимирской области в г. Суздале.

Член Комитета СФ по экономической политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области Александр Пронюшкин ПронюшкинАлександр Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Владимирской области принял участие в праздновании Дня ремесленника Владимирской области в г. Суздале.

В рамках межрегионального форума ремесленников «Развитие предпринимательства Владимирской области в сфере народных художественных промыслов» парламентарий участвовал в работе «круглого стола» на тему «Сохраняя традиции: поддержка и развитие народных и художественных промыслов».

Вековые традиции регионов, народные ремесла и промыслы – это наша история

Сенатор обратился к участникам форума с приветственным словом и рассказал о проводимой в СФ работе по защите интеллектуальной собственности и прав в сфере народных художественных промыслов и ремесел.

«Вековые традиции регионов, народные ремесла и промыслы – это наша история. Необходимо сохранить их в неизменном виде для потомков, отстоять право на самобытность и обеспечить всестороннюю правовую защиту», — отметил сенатор.

В ходе сессии было предложено праздновать «День ремесленника Владимирской губернии» ежегодно. Александр Пронюшкин и глава региона Владимир Сипягин предложение поддержали.

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