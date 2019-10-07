Благотворительная акция ООО «Газпром трансгаз Саратов»

Source: Gazprom in Russian

Справка

ООО «Газпром трансгаз Саратов» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Газотранспортная система, эксплуатируемая компанией, позволяет регулировать и перераспределять потоки природного газа из Западной Сибири, Центральной Азии, Оренбуржья и трех саратовских подземных хранилищ газа.

В зоне ответственности компании — более 7 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов, 29 компрессорных цехов, 169 газоперекачивающих агрегатов суммарной мощностью 1,3 млн кВт. и 215 газораспределительных станций. В эксплуатации находится шесть автомобильных газовых наполнительных компрессорных станций.

В компании действуют: система экологического менеджмента ISO 14001, система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда, соответствующая требованиям стандарта OHSAS 18001:2007. На предприятии работают около 6 тыс. человек. Головной офис расположен в Саратове.

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