Владимир Смирнов провел награждение победителей конкурса на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли

Source: Russia Ministry of Energy

1-4 октября, Санкт-Петербург. – Помощник Министра энергетики Российской Федерации Владимир Смирнов принял участие в открытых заседаниях Совета по истории нефтегазовой отрасли и Молодежного совета нефтегазовой отрасли при Минэнерго России.

В рамках мероприятий также прошли сессия «интерактивные ресурсы нефтегазовой отрасли», конференция «Роль кадровой и социальной политики отраслевых компаний в развитии нефтегазового комплекса России», на которой обсуждались актуальные отраслевые кадровые вопросы, в том числе вопросы кадрового обеспечения международных нефтегазовых проектов и цифровой трансформации нефтегазового комплекса, повышения производительности труда, независимой оценки квалификации персонала в отрасли, опыт компаний в реализации уникальных кадровых и социальных проектов.

Владимир Смирнов подвел итоги кадровой конференции и отметил важную роль корпоративных программ в развитии нефтегазовой отрасли: «Кадры – это основа энергетики, ее устойчивого развития. Энергетика глобальна и обеспечивает улучшение не только российской, но мировой экономики».

Кроме этого помощник Министра провел награждение победителей и лауреатов конкурса на лучшую социально ориентированную компанию нефтегазовой отрасли.

«Минэнерго считает важным решение социальных задач, улучшение качества условий труда и жизни работников, а также значимой проводимую организациями ТЭК социальную политику», – сказал он.

Кроме того, Владимир Смирнов подчеркнул, что финалу конкурса предшествовала масштабная и интересная работа в компаниях и комиссии, и, к сожалению, невозможно в ходе работы конференции показать весь объем сделанного в организациях и достигнутого колоссального эффекта, в тоже время конкурс способствует выявлению, изучению и распространению опыта социально активных компаний, а также повышению имиджа ТЭК, свидетельством чему являются наиболее интересные социальные практики, продемонстрированные компаниями в ходе конференции.

В финал конкурса вышли 26 компаний. Согласно вердикту экспертного жюри, лауреатами конкурса в различных номинациях стали АО «Транснефть-Сибирь», АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», ПАО «Саратовнефтепродукт», ООО «АРГОС», ООО «Транснефть-Дальний Восток», ПАО «Газпром», ООО «НПФ «Пакер», ООО «РН-Краснодарнефтегаз», ООО «РН-Юганскнефтегаз», АО «Группа ГМС», АО «РН-Москва», ПАО «Транснефть», ПАО «НК «Лукойл», «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.», АО «Транснефть-Прикамье» и ООО «Транснефть-Восток».

Дипломами и знаками конкурса отмечены ООО «РН-Комсомольский НПЗ», ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин», ПАО «Транснефть», АО «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, ООО «РН-Ванкор», АО «Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод», ПАО «НК «Лукойл», ПАО «НК «РуссНефть», ПАО «НК «Роснефть», АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания», «Сахалин Энерджи Инвестментс Лтд.», ПАО «Газпром», АО «Зарубежнефть».

Специальным знаком топливно-энергетического комплекса и дипломом за активное проведение социальной политики награждено ПАО «НК «Лукойл». Приз «Лучшая социально ориентированная компания нефтегазовой отрасли» по итогам 2019 года вручен ПАО «Транснефть». Победителем стало ПАО «НК «Роснефть», получившее главынй приз конкурса.

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