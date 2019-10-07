Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по науке, образованию и культуре поддержал федеральные законы, усиливающие безопасность отдыха и оздоровления детей.

В Совете Федерации состоялось заседание Комитета CФ по науке, образованию и культуре.

В мероприятии принял участие заместитель Председателя Совета Федерации Ильяс Умаханов. УмахановИльяс Магомед-Саламовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан

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Председатель Комитета СФ Лилия Гумерова представила федеральные законы, разработанные Правительством РФ и направленные на усиление безопасности отдыха и оздоровления детей. Она указала, что эти вопросы находятся в центре постоянного внимания Комитета СФ.

По словам сенатора, Федеральным законом «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей» вносятся изменения, предусматривающие унификацию правил ведения реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, уточняются полномочия Минпросвещения РФ и региональных органов исполнительной власти в этой сфере. «Кроме того, закрепляется положение о том, что к организациям отдыха детей и их оздоровления приравниваются индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по обеспечению отдыха и оздоровления детей, в случае соблюдения установленных законом требований. А также уточняется порядок установления общих требований к туристским маршрутам с участием несовершеннолетних».

Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Лилия Гумерова

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Григорий Карасин

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Заседание Комитета СФ по науке, образованию и культуре

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Глава Комитета СФ представила Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» в части установления ответственности организаций отдыха детей и их оздоровления за нарушение требований законодательства.

Право работать с детьми останется у организаций, включенных в реестр, который будет размещен в Интернете

Лилия Гумерова обратила особое внимание, что право работать с детьми останется у организаций, включенных в соответствующий реестр, который будет размещен в Интернете и доступен родителям. «За предоставление недостоверных сведений или систематические нарушения организацию исключат из указанного реестра. Кроме того, за нарушения в сфере отдыха и оздоровления детей вводятся достаточно серьезные административные штрафы в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей».

Сенатор подчеркнула, что рассматриваемые законы предъявляют более высокие требования к организаторам детского отдыха, усиливая тем самым его качество и безопасность. «Это соответствует задачам проходящего в стране по Указу главы государства Десятилетия детства».

В обсуждении принял участие первый заместитель Министра просвещения РФ Павел Зенькович.

Члены Комитета СФ рекомендовали Совету Федерации рассмотреть и одобрить указанные федеральные законы.

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