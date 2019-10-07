В Башкортостане по искам прокуратуры заблокировано 123 интернет-сайта, содержавших запрещенную к распространению информацию

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Нуримановского района Республики Башкортостан в ходе мониторинга сети «Интернет» выявила сайты, содержащие информацию, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено.

На интернет-страницах пользователям предоставлялась возможность купить паспорта граждан России, водительские удостоверения, медицинские справки, электроудочки, магниты для искажения показаний счетчиков услуг ЖКХ, а также редких видов животных, занесенных в Красную Книгу.

Доступ к указанным ресурсам был свободным для просмотра неограниченным кругом интернет-пользователей.

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность.

Между тем незаконные приобретение или сбыт официальных документов, а также подделка удостоверения или иного официального документа, являются преступлениями, в связи с чем распространение подобной информации запрещается законодательством.

Нахождение в открытом доступе в сети «Интернет» информации, пропагандирующей браконьерство, фактически способствует совершению правонарушений.

По результатам проверки прокурор района добился судебных решений о блокировке информационных ресурсов.

Решения суда исполнены. Доступ к 123 интернет-сайтам заблокирован.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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