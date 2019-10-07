В. Бондарев: В проекте бюджета-2020 предусмотрено достаточно средств для решения задач национальной обороны и безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Наметился четкий тренд на некоторое снижение расходов на национальную оборону, считает сенатор.

Председатель Комитета СФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев БондаревВиктор Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Кировской области прокомментировал профильные статьи проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

«В целом средств, заложенных на соответствующие нужды в проекте федерального бюджета, достаточно для эффективного решения задач в сфере национальной обороны и безопасности», – сказал сенатор.

Смотрите также

По его словам, в России планомерно реализовывается госпрограмма вооружений, принятая в конце 2017 года на десять лет. «Расходы на ее исполнение просчитывались еще тогда, когда формировались статьи госпрограммы, поэтому сейчас никаких трудностей при планировании оборонного бюджета не возникает».

Вместе с тем, Виктор Бондарев обозначил некоторые отдельные вопросы, требующие урегулирования. В частности, по мнению законодателя, следует увеличить финансовые ассигнования на погашение задолженности, образовавшейся в результате ежегодного недофинансирования программы ипотечного кредитования. «На грядущую трехлетку предусмотрено достаточно средств для выполнения обязательств перед военнослужащими по их обеспечению жильем. Но за предыдущие годы задолженность скопилась, и с этим необходимо разбираться», — сказал сенатор.

«Во‑вторых, — продолжил он, — нужно выделить дополнительные бюджетные ассигнования на доведение денежного довольствия сотрудников пожарной охраны МЧС России до уровня, сопоставимого с величиной денежного довольствия сотрудников федеральных органов власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба, а также на повышение зарплаты работников подразделений пожарной охраны МЧС России».

«Следует предусмотреть дополнительные средства на оснащение реагирующих подразделений МЧС России современной пожарной, аварийно-спасательной, специальной и авиационной техникой и на ее содержание, на приобретение оборудования, снаряжения и экипировки».

Расходы на национальную безопасность предусмотрены на высоком уровне

«В целом у нас наметился четкий тренд на некоторое снижение расходов на национальную оборону. Он связан не с уменьшением внимания к этой ключевой сфере жизни государства, а с тем, что по большей части решены те вопросы военного строительства и реформирования, подготовки и оснащения войск современным оружием и техникой, которые требовали в предыдущие годы увеличенного финансового потока. Армия и флот прошли глубокую модернизацию, сейчас же их нужно просто планово поддерживать в боеспособном состоянии, обновлять по мере требования времени, а также в соответствии с новыми вызовами и возможностями. Ну, это как раз все расписано в госпрограмме на 2018–2027 годы», — отметил Виктор Бондарев.

«Расходы на национальную безопасность предусмотрены на высоком уровне. Это обусловлено объективными причинами: террористическая и экстремистская угрозы, оргпреступность, наркотрафик, незаконный оборот оружия – явления, широко распространившиеся сегодня по миру. И для того, чтобы противостоять им, нужно финансировать в достаточном объеме такие структуры, как МВД, Росгвардия, СК, прокуратура и ФСБ», — заключил парламентарий.

MIL OSI