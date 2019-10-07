В. Джабаров: ОБСЕ должна восстановить во многом утраченные функции площадки равноправного диалога по вопросам безопасности

Source: Russia – Council of the Federation

Делегация Федерального Собрания приняла участие в работе осенней сессии ПА ОБСЕ в Марракеше.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров, ДжабаровВладимир Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Еврейской автономной области возглавивший делегацию Федерального Собрания на осенней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Марракеше, выступил на заседании Постоянного комитета, руководящего органа Ассамблеи.

Как отметил Владимир Джабаров, работа в Ассамблее призвана способствовать сближению позиций государств-участников по всем измерениям безопасности пространства ОБСЕ.

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«ОБСЕ должна восстановить во многом утраченные функции площадки равноправного диалога и принятия коллективных решений по вопросам безопасности, а Парламентская ассамблея – внести весомый вклад в сближение позиций государств-участников», — сказал Владимир Джабаров.

По мнению сенатора, для этого необходимо отказаться от конфронтационной риторики, политики санкций и применения двойных стандартов и вернуться к диалогу, основанному на взаимном уважении и учете интересов.

Российская делегация заявляет о неприемлемости нагнетания антироссийской истерии на площадке Ассамблеи

Владимир Джабаров отметил, что российская делегация заявляет о неприемлемости нагнетания антироссийской истерии на площадке Ассамблеи.

«Мы призвали наших партнеров к наращиванию межпарламентского сотрудничества в интересах решения общих международных проблем без предубеждений и политизированных установок», — сказал сенатор.

Он также акцентировал внимание на необходимости внесения поправок в Правила процедуры ПА. «В частности, снижению уровня конфронтационности способствовало бы введение запрета на выдвижение проектов резолюций, направленных против отдельных стран».

По словам главы российской делегации, нельзя допустить превращение Ассамблеи в площадку для взаимных обвинений и сведения счетов, которые подрывают любые попытки восстановить доверие и наладить конструктивное взаимодействие.

В связи с этим, Владимир Джабаров выразил разочарование результатами прошедшей в июле этого года ежегодной летней сессии ПА в Люксембурге, в ходе которой голосование по итоговому документу сессии состоялось при отсутствии кворума.

«Чтобы впредь не допустить подобных нарушений регламента Ассамблеи, необходимо в Правилах процедуры гарантировать, что решения ПА действительно принимаются только при одобрении большинством ее членов», — сказал Владимир Джабаров, выдвинув предложение проработать вопрос о цифровизации системы подсчета голосов и определения наличия кворума.

Члены российской делегации призвали оперативно проработать эти и другие предложенные поправки к Правилам процедуры и рассмотреть их на зимней сессии в Вене в феврале 2020 года и летней сессии в Ванкувере в июле 2020 года.

В течение трех дней работы ПА ОБСЕ парламентарии также обсуждали модели сотрудничества и экономического взаимодействия в Средиземноморье, проблемы, связанные с изменением климата, вырабатывали меры по укреплению стабильности и противодействию нетерпимости и дискриминации на основе религии в регионе.

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