Изменения в законодательство, касающиеся механизма выдачи судебного приказа, одобрил профильный Комитет СФ

Source: Russia – Council of the Federation

Провел заседание председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал палате одобрить изменение в статью 21 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Оно касается механизма выдачи судебного приказа.

Провел заседание председатель Комитета СФ Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Елена Афанасьева

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Людмила Бокова

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Артур Муравьев

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Ирина Рукавишникова

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Андрей Клишас

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Заседание Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству

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Как сообщила первый заместитель председателя Комитета СФ Людмила Бокова, БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области закон вступает в силу со дня начала деятельности кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции, но не позднее 1 октября 2019 года.

Внесены изменения, согласно которым в заявлении о выдаче судебного приказа, в судебном приказе, в исковом заявлении, в исполнительном документе должен быть указан один из следующих идентификаторов ответчика (должника)

В Гражданский процессуальный кодекс РФ и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» внесены изменения, согласно которым в заявлении о выдаче судебного приказа, в судебном приказе, в исковом заявлении, в исполнительном документе должен быть указан один из следующих идентификаторов ответчика (должника). Это страховой номер индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства.

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Вместе с тем в законодательстве не предусмотрены процедуры, обеспечивающие получение в обязательном порядке указанных идентификаторов. Исходя из этого, переносится на сто восемьдесят дней срок вступления в силу положений закона применительно к требованиям о предоставлении данных идентификаторов ответчиков (должников). Это позволит Правительству РФ обеспечить разработку механизма, предусматривающего основания и порядок получения информации об идентификаторах лиц.

Комитет СФ также рекомендовал палате одобрить изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Как сообщил член Комитета СФ Олег Цепкин, ЦепкинОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Челябинской области устанавливается ответственность организаций отдыха детей и их оздоровления за нарушение требований законодательства в этой сфере.

Закон дополняет главу 14 «Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций» КоАП новой статьей «Нарушение законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей» и тем самым устанавливает административную ответственность за нарушение законодательства в этой сфере в виде наложения административного штрафа в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

В соответствии с примечанием к новой статье КоАП лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несет административную ответственность как юридическое лицо. При этом положения статьи не распространяются на организации и индивидуальных предпринимателей, которые исключены из реестра организаций отдыха детей и их оздоровления, при условии, что они завершают исполнение принятых на себя обязательств и при этом отсутствует угроза причинения вреда жизни и здоровью детей.

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