Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#ExoMars-202007.10.2019 16:10

Наземная отработка миссии ExoMars-2020

В начале октября 2019 года в Научно-производственном объединении имени С.А. Лавочкина успешно завершены испытания на раскрытие трапов посадочного модуля миссии ExoMars-2020. Операции проведены в период с 30 сентября по 1 октября согласно программе и методике испытаний на динамическую и статическую прочность с применением системы обезвешивания.

Выполнено последовательное раскрытие каждого из четырех трапов со штатным срабатыванием детонационных замков. Испытания завершились с положительным результатом, подтверждена работоспособность конструкции после воздействия штатных динамических и статических нагружений.

Миссия ExoMars-2020 — второй этап крупнейшего совместного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведению геологических исследований и поиску следов возможного существования жизни на планете. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества.

Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» 26 июля — 13 августа 2020 года.

MIL OSI