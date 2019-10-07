ОГП в избиркомах – угроза для власти

Source: United Civil Party Belarus – in Belarusian

Власть закрывает избирательные комиссии от тех, кто не станет замалчивать факты фальсификаций.

Островецкий райисполком отказал всем 13 представителям ОГП на включение в состав участковых избирательных комиссий Сморгонского избирательного округа №59. 4 октября это решение поддержал суд Островецкого района, отказав в удовлетворении жалобы Гродненской областной организации ОГП на неправомерные действия властей.

В тот же день председатель областной организации ОГП Николай Уласевич получил на руки решение суда.

“После прочтения этого пятистраничного документа не могу избавиться от возмущения, – рассказывает Николай Уласевич. – В тексте решения ни один мой аргумент в обоснование жалобы даже не упоминается и, соответственно, ничем не опровергается. А вместо этого только одна универсальная фраза-клише: доводы заявителя не содержат объективных данных, свидетельствующих о незаконности принятого решения. И наоборот, доводы ответчика – обоснованные и подтвержденные совокупностью каких-то виртуальных доказательств. Которых нет!

А ведь я, в отличие от ответчика, привёл не опровергнутые в суде доказательства, что именно в отношении выдвиженцев от Объединенной гражданской партии имела место откровенная дискриминация и предвзятость, так как персональное голосование за выдвиженцев проходило только в тех комиссиях, куда выдвигались представители нашей партии. Это голосование членов исполкома представляло какое-то дурно пахнущее действо, совершаемое в кукольном театре, где все действующие лица голосовали так, как голосовал главный кукловод. Если он голосовал за, то и все остальные голосовали за, если против, то и остальные против. В итоге именно представители ОГП были отвергнуты единогласно и более никто иной. Причем ни к одному из наших претендентов не смогли предъявить претензий, которые могли бы препятствовать его включению в состав комиссий.

Остался без ответа и мой аргумент, что в соответствии с Избирательным кодексом как раз именно партии являются главным субъектом избирательного права, так как записаны первыми в перечне всех остальных субъектов избирательного права в ст.34 и 35 ИК. Но, как видно из решения райисполкома, вопреки этому закреплённому Избирательным кодексом перечню, политические партии в принятом решении почему-то поставлены на последнее место, что в совокупности с остальными моими доказательствами свидетельствует о предвзятости принятого решения и его дискриминационном характере.

Без ответа и судебной оценки остался и тот факт, что персональное голосование проводилось исключительно в тех комиссиях, где были наши выдвиженцы и отсеивались исключительно они. При этом численный состав комиссий никак не препятствовал их включению в состав комиссий, так как до заполнения максимальной численности комиссий оставалось минимум 4 свободных места». Во всех же остальных комиссиях голосование за претендентов проводилось списком и все претенденты были включены в состав комиссии скопом без какого-то обсуждения их деловых и человеческих качеств. Впрочем, никакого обсуждения этих качеств не проводилось и когда формировались комиссии, где были выдвинуты претенденты от нашей партии, и где это голосование было единогласным осознанным и преднамеренным против всех членов нашей партии, которая принимает участие в этих выборах и выдвинула своего кандидата в депутаты по Сморгонского избирательному округу #59».

К сожалению, похожая ситуация наблюдается в ряде городов. И несложно предположить, что она управляема сверху. А это значит, что нынешние власти не заинтересованы в честных выборах и всеми правдами и неправдами будут и дальше защищать свою собственную безопасность и обеспеченную жизнь. Вопросы демократии при таком подходе менее важны. Даже опасны. Как и оппозиция, требующая демократических перемен.

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