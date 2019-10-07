О. Мельниченко: Изменения в ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» очень важны

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел расширенное заседание Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера.

Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области провел расширенное заседание Комитета СФ.

В ходе мероприятия обсуждался, в частности, законопроект «О внесении изменений в Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» в части установления порядка учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам». Документ был внесен Правительством Российской Федерации.

Предлагаемые изменения позволят существенно снизить социальную напряженность в местах традиционного проживания коренных народов

Олег Мельниченко отметил, что принятие этого законопроекта очень важно, поскольку предлагаемые изменения позволят существенно снизить социальную напряженность в местах традиционного проживания коренных народов, повысить эффективность реализации их прав. «В работе над проектом активное участие принимали члены нашего Комитета», — сказал сенатор.

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По итогам рассмотрения сенаторы поддержали этот документ.

Члены Комитета СФ также рассмотрели Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей». Документ внесен Правительством Российской Федерации.

Заместитель председателя Комитета СФ Александр Акимов АкимовАлександр Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Саха (Якутия) сообщил, что Федеральный закон совершенствует государственное регулирование организации отдыха и оздоровления детей. «Ранее в документе не до конца были разграничены полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти, отработан механизм реализации», — сказал он.

Обсудив этот вопрос, сенаторы рекомендовали Совету Федерации одобрить указанный Федеральный закон.

Члены Комитета СФ также рекомендовали верхней палате поддержать поправки в статью 21 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ, внесенный депутатами Государственной Думы, касается установления отложенного срока вступления в силу требований законодательства о предоставлении в суд одного из идентификаторов ответчика (должника).

В рамках заседания состоялось также чествование члена Комитета СФ Николая Рыжкова РыжковНиколай Ивановичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Белгородской области в связи с 90-летним юбилеем. Заслушан вопрос о проведении в рамках следующего заседания Совета Федерации «времени эксперта», на котором запланировано выступление юбиляра.

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