Павел Колобков и Глава Удмуртской Республики Александр Бречалов обсудили вопросы развития физической культуры и спорта в регионе

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 7 октября, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялась рабочая встреча руководителя ведомства Павла Колобкова и Главы Удмуртской Республики Александра Бречалова.

«Мы обсудили итоги этого года, итоги прошедших соревнований. Проговорили план на следующий год. Александр Владимирович рассказал как развивается спорт в Республике, – сообщил Павел Колобков. – Надо сказать, что Удмуртия является для нас очень важным регионом. Проводятся мероприятия для различных категорий населения – детей, молодёжи, людей среднего и старшего возрастов, которые позволяют нам надеяться, что все показатели нашего федерального проекта «Спорт – норма жизни» будут достигнуты».

«Особо хочу отметить два важных проекта. Первый – «Ижевская винтовка». Этот знаковый турнир по биатлону отмечает в этом году юбилей. Соревнования пройдут в декабре. Очень хочу на них приехать, – сказал Министр. – Уже во второй раз пройдут Всероссийские спортивные игры по зимним видам спорта среди спортсменов-любителей. Впервые они состоялась в 2018 году, как пробный турнир. Теперь это официальные соревнования, которые проводятся по поручению Президента Российской Федерации и включены в Единый календарный план Минспорта России. Надеюсь, что будет большое количество участников-любителей спорта. Обязательно приеду на эти соревнования».

«Регион реализует ещё ряд очень интересных проектов, в том числе связанных со спортивным долголетием, например, «Калашников Спорт», – добавил Павел Колобков. – Отмечу, что во всех муниципальных образованиях Республики строятся спортивные объекты».

Александр Бречалов напомнил, что текущий и следующий годы – особенные для Удмуртской Республики. В 2019 году отмечается 100-летие со Дня рождения легендарного конструктора Михаила Калашникова, а в 2020 году – 100-летие Удмуртии. «А спортивные мероприятия как, например, День ходьбы, который вчера в регионе собрал 16 тысяч любителей скандинавской ходьбы, и Всероссийские любительские зимние игры, которые пройдут в феврале 2020 года уже официально, повышают интерес к спорту и статус Республики. Наше желание закрепить статус «Удмуртия – территория спорта», – сказал он.

Глава Удмуртии отметил, что в регионе большое значение уделяется развитию спортивной инфраструктуры, в том числе в сельской местности. «То, что мы сейчас делаем вместе с Минспортом России – прорыв. Мы в два раза больше ремонтируем и реконструируем стадионов в сельской местности. В Воткинске построен знаковый объект – ледовый дворец на 220 зрительских мест, по федеральной программе мы завершили в этом году в селе Шаркане лыжный центр, который теперь носит имя нашего прославленного лыжника Максима Вылегжанина, а в следующем году мы сделаем там лыжероллерную трассу. Сейчас мы начнём достраивать плавательный бассейн на 50 метров. Напомню, в Удмуртии не было такого объекта. Следующий проект – ледовый дворец «Ижсталь». Очень здорово, что наши инициативы концессионные, рассматриваются и поддерживаются».

«Минспорт России является для Удмуртской Республики одним из ключевых партнёров, с которым всё запланированное делается на 100 процентов, эффективно и быстро, – подчеркнул Александр Бречалов. – У нас большие масштабные планы. Это и юбилейная «Ижевская винтовка» в конце декабря, и Зимние любительские игры. Уверен, всё пройдёт на самом высоком уровне. Дальше мы хотим совместно развивать экстремальные виды спорта, которые с каждым годом становятся все более популярными, они отвечают на эмоциональный запрос молодёжи».

Фото: Сергей Александров

Пресс-служба Минспорта России

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