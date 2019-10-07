Сенаторы рассмотрели реализацию федеральных проектов, связанных с модернизацией транспортной инфраструктуры

Source: Russia – Council of the Federation

А. Бабаков провел заседание Временной комиссии СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 г. в части транспортной инфраструктуры.

В Совете Федерации состоялось заседание Временной комиссии по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 г. в части транспортной инфраструктуры. Мероприятие провел председатель Временной комиссии, заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Александр Бабаков. БабаковАлександр Михайловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тамбовской области

Александр Бабаков

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Заседание Временной комиссии при СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

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Заседание Временной комиссии при СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

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Александр Пронюшкин

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Заседание Временной комиссии при СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

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Заседание Временной комиссии при СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

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Заседание Временной комиссии при СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

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Заседание Временной комиссии при СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

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Заседание Временной комиссии при СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

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Заседание Временной комиссии при СФ по осуществлению парламентского контроля за ходом реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры

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В ходе заседания рассматривались актуальные вопросы реализации федеральных проектов «Коммуникации между центрами экономического роста» и «Высокоскоростное железнодорожное сообщение».

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И. о. директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Ольга Марченко сообщила, что федеральный проект «Коммуникации между центрами экономического роста» направлен на поэтапное развитие транспортных коммуникаций между административными центрами субъектов Российской Федерации и другими городами – центрами экономического роста и предусматривает строительство и реконструкцию автомобильных дорог с ликвидацией одноуровневых пересечений автомобильных и железных дорог.

Первый заместитель начальника Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов ОАО «РЖД» Дмитрий Шулянский проинформировал, что, согласно данному федеральному проекту, к 2025 г. пассажиропоток пригородного сообщения в Центральном транспортном узле должен вырасти на 100 млн и достигнуть 850 млн пассажиров в год.

Начальник Центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения компании «Скоростные магистрали» Дмитрий Катцын рассказал, что в 2019 г. планируется начать проектирование высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург – Москва со скоростями движения до 400 км в час. Также разрабатывается проект ВСМ Москва – Нижний Новгород.

В ходе мероприятия представители Министерства транспорта РФ и ОАО «РЖД» ответили на вопросы сенаторов, касающиеся реализации федеральных проектов «Коммуникации между центрами экономического роста» и «Высокоскоростное железнодорожное сообщение».

Как подчеркнул Александр Бабаков, Комиссией также обобщены предложения субъектов РФ, на территории которых осуществляется реализация федеральных проектов. «Все эти предложения будут учтены в итоговом документе по результатам нашей работы», — сказал сенатор.

В заседании также приняли участие представители Министерства экономического развития РФ, Министерства финансов РФ, Федерального дорожного агентства, общественных организаций, научного и экспертного сообщества.

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