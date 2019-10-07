Состоялось заседание Национального финансового совета (07.10.2019)

Source: Central Bank of the Russian Federation

Состоялось заседание Национального финансового совета

Национальный финансовый совет на заседании 7 октября 2019 года рассмотрел проект Основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2020 год и период 2021 и 2022 годов, Стратегию развития национальной системы платежных карт на 2019–2021 годы, заслушал информацию Совета директоров Банка России по основным вопросам деятельности Банка России в II квартале 2019 года.

Участники заседания обсудили проводимую Банком России работу в области подготовки нормативных актов, направленных на применение стимулирующего и макропруденциального регулирования в целях создания условий для роста кредитования, поддерживающего реальный сектор экономики и экономический рост.

НФС утвердил нормативные акты Банка России, регулирующие порядок ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации.

7 октября 2019 года

При использовании материала ссылка на Пресс-службу Банка России обязательна.

MIL OSI