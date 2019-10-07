Source: Russia Federal Space

#РКС#Главное#История07.10.2019 12:00

60 лет назад получены первые в мире снимки обратной стороны Луны

7 октября 1959 года советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» передала на Землю первые в истории фотоснимки обратной стороны Луны. Специалисты НИИ-885 (сегодня — Российские космические системы, РКС, входит в Госкорпорацию «Роскосмос») в кратчайшие сроки создали для космической станции наземную аппаратуру приема-передачи сигнала и первый бортовой приемо-передатчик для дальней космической связи, работавший в ультракоротковолновом диапазоне.

Головным разработчиком космического аппарата выступило ОКБ-1 (сегодня — РКК «Энергия» им. С.П. Королева). В создании «Луны-3» также участвовали коллективы Всесоюзного «НИИ телевидения» (НИИ телевидения), Красногорского механического завода (Красногорский завод им. С.А. Зверева), НИИ-1 Минавиапрома (Исследовательский центр имени М.В. Келдыша), Математического института им. В.А. Стеклова и других предприятий.

Заместитель руководителя отделения разработки перспективной аппаратуры навигации Рудольф Бакитько, ветеран РКС и один из разработчиков бортового приемо-передатчика: «Для контроля управления спутником мы применили новаторский метод маневра частоты, позволяющий при ограниченных мощностях и потенциалах радиолинии с точностью до нескольких сотен метров определить расположение космического аппарата».

В соответствии с выбранной орбитой «Луна-3» приблизилась на расстояние 6,5 тыс. км к поверхности Луны и под воздействием ее гравитации изменила направление движения. Это позволило получить траекторию полета, удобную как для фотографирования Луны, так и для передачи на Землю полученной информации. Благодаря этому страна совершила еще один прорыв в истории космонавтики — впервые в мире на практике был осуществлен гравитационный маневр. Это позволило станции выполнить фотографирование невидимой стороны Луны и передать снимки по телевизионному каналу на Землю.

Успешное выполнение миссии «Луна-3» продемонстрировало всему миру возможности ученых и инженеров реализовать самые масштабные проекты и дало мощный толчок развитию отечественной радиоэлектронной промышленности.

Кроме фотосъемки и передачи на Землю изображений обратной стороны Луны, с помощью космического аппарата также проводились научные исследования космической радиации, состава межпланетного газа, корпускулярного излучения Солнца, наличия тяжелых ядер и однозарядной компоненты в космическом излучении, микрометеоров.

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